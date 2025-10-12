Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

Tái định hình ngành giải trí Karaoke

Lê Nam
Lê Nam
12/10/2025 09:00 GMT+7

Sau giai đoạn 'bão tố' Covid-19, chuỗi karaoke ICOOL không chỉ phục hồi mà còn bứt phá. Đứng trước bối cảnh kinh tế suy thoái và những định kiến xã hội về ngành karaoke, ICOOL đã biến thách thức thành cơ hội để tái định hình ngành, hướng tới mô hình karaoke 'sạch', văn minh và cao cấp.

Vượt “bão Covid-19” bằng sự linh hoạt

Đại dịch Covid-19 khiến toàn bộ thị trường karaoke tê liệt, doanh thu và nhân lực đều bị ảnh hưởng. Thay vì chờ đợi, ICOOL coi đây là thời điểm để củng cố nội lực, nghiên cứu hành vi khách hàng, và đầu tư nâng cấp công nghệ.

- Ảnh 1.

Chuỗi ICOOL đặt mục tiêu trở thành thương hiệu karaoke cao cấp số 1 Việt Nam

ICOOL

“Điều nuối tiếc nhất của chúng tôi là chưa chuẩn bị tốt kế hoạch phản ứng khi các kế hoạch ban đầu không đi đúng hướng. Bài học này đã trở thành kim chỉ nam cho ICOOL trong giai đoạn mới, phải chuẩn bị các kịch bản ngay cả khi thị trường đang bình yên”, đại diện thương hiệu chia sẻ.

Để duy trì hoạt động, hệ thống áp dụng mô hình quản trị Amoeba - linh hoạt chia tách, cải tiến liên tục, cảnh báo rủi ro nhanh nhạy. Bên cạnh đó, chính sách cởi mở từ đối tác, cùng văn hóa doanh nghiệp gắn kết đã giúp ICOOL giữ trọn đội ngũ nhân sự trong thời kỳ khó khăn nhất.

Đặc biệt, chương trình “ICOOL Đưa - Đón” được triển khai trước khi có quy định về nồng độ cồn. Đây là quyết định chấp nhận hy sinh lợi nhuận để đảm bảo khách hàng an toàn, đổi lại sự an lòng và tin cậy, một yếu tố giúp thương hiệu ghi điểm.

Tái định nghĩa khái niệm “Karaoke SẠCH”

Một trong những rào cản lớn nhất của ngành karaoke là định kiến “ăn chơi”. Với ICOOL, đây lại là cơ hội để thay đổi nhận thức bằng cách kiên trì xây dựng mô hình karaoke “3 sạch”: sạch không gian, sạch dịch vụ, sạch trải nghiệm.

Không gian phòng hát được thiết kế văn minh, phù hợp cho mọi đối tượng. Dịch vụ ẩm thực chuẩn nhà hàng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. “Chúng tôi mong khách hàng có thể chọn karaoke như một hình thức giải trí lành mạnh, đáng tin cậy, không còn ái ngại khi bước vào phòng hát”, đại diện ICOOL nhấn mạnh.

Bắt nhịp xu hướng “một điểm đến, đa dịch vụ”, ICOOL định vị lại mô hình kinh doanh với 4 yếu tố: PLAY - SING - EAT - SHOP.

PLAY: Tích hợp trò chơi điện tử, bàn bida, và không gian livestream, tạo sự đa dạng cho giới trẻ.

SING: Hệ thống karaoke tiên tiến, lần đầu tiên tại Việt Nam ứng dụng công nghệ màn hình ScreenX, kết hợp âm thanh vòm 4D, cho phép khách vừa hát vừa thưởng thức phim, show ca nhạc với trải nghiệm sống động như ngoài rạp. Đây là bước ngoặt thể hiện ICOOL đi theo mô hình công ty công nghệ chứ không còn là công ty karaoke.

EAT: Nhà hàng tích hợp ngay trong chi nhánh với thực đơn phong phú từ Á đến Âu, được thực hiện bởi đầu bếp chuyên nghiệp.

SHOP: Dịch vụ bán hàng lưu niệm tại sảnh: gấu bông, sổ bút… góp phần hoàn thiện trải nghiệm giải trí, mua sắm trọn gói.

Bước qua thời kỳ khó khăn, ICOOL đặt mục tiêu trở thành thương hiệu karaoke số 1 Việt Nam. Việc khai trương chi nhánh cao cấp tại đường Sư Vạn Hạnh (TP.HCM) với không gian sang trọng, ẩm thực tinh tế, công nghệ tích hợp tiên tiến… ICOOL hướng đến nhóm khách hàng sẵn sàng chi trả cho trải nghiệm đẳng cấp.

Từ vượt khó hậu Covid-19, đến việc tái định nghĩa khái niệm “karaoke sạch” và phát triển mô hình đa dịch vụ, ICOOL đang thực hiện mục tiêu, đưa loại hình giải trí này trở về đúng bản chất: văn minh, lành mạnh và bền vững.

