Tái định vị theo nhu cầu ở thực: IKI Village chọn bắt đầu từ người ở

Khi thị trường quay về nhu cầu ở thực, sản phẩm phải bắt đầu từ người ở HÌNH PHỐI CẢNH DỰ ÁN IKI VILLAGE

Thị trường đổi trục

"Quá trình thanh lọc và tái định vị giá trị theo nhu cầu thực" là chủ đề của báo cáo thị trường quý 2 và 6 tháng đầu năm 2026 do Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE) công bố ngày 16.7. Đại diện Hội Môi giới bất động sản Việt Nam (VARS) cho rằng thị trường không còn được dẫn dắt bởi kỳ vọng tăng giá ngắn hạn, mà đang dịch chuyển về giá trị khai thác và nhu cầu ở thực.

Nguồn cung vẫn đang trở lại với khoảng 98.000 sản phẩm nhà ở mở bán trong 6 tháng đầu năm, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ. Nhưng hành vi người mua đã khác, người mua ở thực và đầu tư trung, dài hạn đang là lực đỡ chính; họ cân nhắc cùng lúc giá bán, điều kiện tín dụng, pháp lý, tiến độ xây dựng và chất lượng bàn giao.

Người ở thực cần gì?

Chung cư cao tầng là hình thức nhà ở quen thuộc ở đô thị lớn nhưng nhiều thiết kế vô tình tạo rào cản cho đời sống hằng ngày: hành lang dài với những cánh cửa khép kín, không gian chung bị thu hẹp, khoảng xanh chỉ là vài chậu cây ngoài ban công.

Bài tổng quan của tác giả Cheuk Fan Ng (Frontiers in Built Environment, 2017) cho thấy cư dân cao tầng ở Singapore, Hồng Kông, Tokyo hay Seoul hài lòng khi có tầm nhìn, gió, ánh sáng và sự riêng tư. Điều họ lo là chờ thang máy, sự an toàn của con nhỏ và cha mẹ. Những thứ ấy không nằm trong bảng tiện ích, mà được quyết định ngay từ bản vẽ.

Những quyết định sản phẩm từ bản vẽ (Căn hộ mẫu Sky Villa Residences tại Iki Village)

Tái định vị bắt đầu từ bản vẽ

Khi thị trường chậm lại, không ít dự án chọn kích cầu bằng chính sách tài chính: giãn tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, chiết khấu hay điều chỉnh giá bán. Đó là những công cụ cần thiết, nhưng chúng chỉ thay đổi cách người mua trả tiền, không thay đổi thứ họ nhận được.

Tái định vị thật sự phải đi từ thiết kế ban đầu: mật độ bao nhiêu, khoảng xanh nằm ở đâu, căn hộ được bàn giao thế nào. Khi công trình đã đổ móng, chính sách bán hàng có thể giúp sản phẩm dễ mua hơn, nhưng không thể sửa lại cách người ta sẽ sống trong đó.

Tại IKI Village (phường Long Phước, TP.HCM), An Khải Hưng đi theo hướng ấy.

Mật độ cho đời sống hằng ngày. Dự án chỉ có 424 căn hộ trên khu đất 5,1 ha, tương đương khoảng 83 căn mỗi hecta, trong đó hơn 30% diện tích dành cho cây xanh và tiện ích. "Với khu đất 5,1 ha, nhiều dự án có thể bố trí khoảng 1.200 căn. Chúng tôi dừng lại ở 424 căn", đội ngũ An Khải Hưng cho biết.

Căn hộ sân vườn kết nối. 100% căn hộ đều có sân vườn kết nối rộng đến 36 m², được bàn giao hoàn thiện theo thiết kế của Belt Collins. Khu vườn đặt ngay trên lối vào, thành nơi sinh hoạt của cả nhà chứ không chỉ để ngắm.

Sản phẩm theo nhu cầu gia đình. Các dòng Sky Garden (137 - 176 m², 3 phòng ngủ), Duplex Garden (236 - 243 m², 4 phòng ngủ) và Sky Villa Residences (306 - 308 m², 4 phòng ngủ) được thiết kế cho gia đình ở lâu dài. Hơn 90% căn nhìn ra sông, bên công viên ven sông 1 ha do Belt Collins thiết kế.

Căn hộ sân vườn kết nối (Căn hộ mẫu Sky Garden tại Iki Village)

Giá trị nằm ở những năm tháng sau ngày nhận nhà

Với người ở thực, ngày bàn giao không còn là đích đến, mà là điểm bắt đầu. Một khu vườn còn xanh sau nhiều năm, một thang máy mở ra ngay khi về nhà: những điều ấy không hiện lên trong tờ rơi, nhưng là thứ người ở cảm nhận mỗi ngày.

Và có lẽ, đó cũng là cách một sản phẩm bồi đắp giá trị bền vững nhất: Không bằng kỳ vọng, mà bằng chính cuộc sống của những người ở trong đó.