Tái hiện bàn thắng từ 50 m ở giải U.19

Rất nhiều bàn thắng được ghi trong các trận Viettel hòa Bình Phước 2-2, Thanh Hóa thắng Bình Dương 3-1 và hay nhất là trận tranh vị trí thứ ba bảng B (HAGL thắng kịch tính An Giang 3-2). Trận đấu đã đưa người xem đến đủ các cung bậc cảm xúc hào hứng, hồi hộp khi HAGL dẫn trước 2-0 (đều do công Hoàng Minh Tiến) và An Giang xuất sắc gỡ lại 2-2 (do Bùi Hữu Vị và Trương Văn Trung ghi).

Niềm vui của cầu thủ U.19 HAGL sau trận thắng kịch tính U.19 An Giang

Khả Hòa

Tưởng chừng tỷ số này sẽ loại cả 2 đội và trao suất vé vớt cho Khánh Hòa, nhưng đúng phút 86, cứu tinh của HAGL xuất hiện với một bàn thắng tuyệt đẹp. Đó là cú sút từ hơn 50 m của cầu thủ vào thay người Nguyễn Văn Sơn La khi anh phát hiện thủ môn An Giang đứng hơi cao, đưa bóng bay trúng xà rơi xuống qua vạch cầu môn. Dù thủ môn Lê Quốc Lược đã lùi về đỡ được nhưng bàn thắng cho HAGL vẫn được công nhận. Cú sút của Sơn La đã mang về chiến thắng kịch tính cho HAGL, đưa họ vào tứ kết. Khi hết trận đã xảy ra vài xô xát giữa cầu thủ 2 đội nhưng BTC và các lực lượng bảo vệ đã kịp can ngăn những cái đầu nóng.

Như vậy giải đã xác định 8 đội vào tứ kết: Hà Nội, Đà Nẵng (bảng A); Viettel, Bình Phước, HAGL (bảng B); Thanh Hóa, SLNA, Đồng Tháp (bảng C). Các trận tứ kết diễn ra ngày 29.4 giữa Hà Nội - Đồng Tháp (15 giờ), Viettel - Đà Nẵng (17 giờ 30) và ngày 30.4 giữa Thanh Hóa - HAGL (15 giờ), Bình Phước - SLNA (17 giờ 30). Các trận đều được trực tiếp trên FPT Play và YouTube thể thao 360 của Báo Thanh Niên.