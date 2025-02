Tài khoản của Kanye West bị Elon Musk vô hiệu hóa

Kanye West khiến người hâm mộ bàng hoàng khi đăng tải loạt bài viết trên X (Twitter), tự nhận mình là "kẻ phân biệt chủng tộc" và "phát xít", đồng thời tuyên bố có toàn quyền "thống trị" đối với vợ mình - Bianca Censori (31 tuổi). Loạt phát ngôn này được đăng tải không lâu sau khi cặp đôi gây tranh cãi tại thảm đỏ lễ trao giải Grammy 2025 với màn xuất hiện táo bạo của Bianca Censori trong trạng thái gần như khỏa thân.

Không dừng lại ở đó, Kanye West tiếp tục châm ngòi cho làn sóng phẫn nộ khi tuyên bố "yêu Hitler" và công khai gọi mình là "phát xít" trong loạt bài viết mang tính bài Do Thái nặng nề. Anh viết: "Tôi là kẻ phân biệt chủng tộc. Những định kiến tồn tại là có lý do và tất cả đều đúng".

Không chỉ dừng lại ở các phát ngôn gây tranh cãi, Kanye West còn "gây sốc" khi tuyên bố mình có quyền kiểm soát vợ

ẢNH: INSTAGRAM YE

Tiếp đó, chồng cũ của Kim Kardashian còn thách thức dư luận: "Tôi sẽ không bao giờ xin lỗi những phát ngôn về người Do Thái. Tôi có thể nói bất cứ điều gì tôi muốn". Nam rapper 7X đẩy căng thẳng lên cao khi nhấn mạnh: "Rõ ràng, tôi không còn bị người Do Thái kiểm soát nữa. Đây là đất nước tự do và đây là quan điểm tự do của tôi".

Anh thậm chí nhấn mạnh sự thù địch với người Do Thái khi khẳng định mình tỉnh táo, không chịu ảnh hưởng của rượu hay chất kích thích: "Một số người bạn tốt nhất của tôi là người Do Thái và tôi không tin tưởng bất kỳ ai trong số họ".

Trước sự phản ứng kịch liệt và áp lực từ nhiều nhân vật nổi tiếng, Elon Musk đã quyết định khóa tài khoản X của Kanye West. Ông cho biết: "Xét theo những gì anh ta đã đăng tải, tài khoản của Kanye hiện được phân loại là NSFW (not safe for work). Nội dung này không phù hợp để xuất hiện công khai".

Tài khoản của Kanye West đã bị vô hiệu hóa trên nền tảng mạng xã hội do tỉ phú Elon Musk làm chủ ẢNH: REUTERS

Diễn viên David Schwimmer, nổi tiếng với vai Ross Geller trong series Friends, là một trong những người lên tiếng mạnh mẽ nhất. Anh chỉ trích Elon Musk vì đã không hành động kịp thời: "Im lặng cũng đồng nghĩa với đồng lõa. Kanye West có 32,7 triệu người theo dõi trên nền tảng của ông. Đó là gấp đôi số lượng người Do Thái trên thế giới. Những phát ngôn đầy thù hận của anh ta không chỉ là lời nói, mà có thể dẫn đến bạo lực thực sự ngoài đời".