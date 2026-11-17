Tham dự có lãnh đạo TP.Đà Nẵng, các sở, ban, ngành, FUTA Group, Công ty CP BĐS FUTA Land, Ngân hàng đồng hành dự án SHB, Ngân hàng Phát triển Việt Nam…

Đây là khu đô thị hiện đại quy mô 170,7 ha, tích hợp các chức năng nhà ở, thương mại, dịch vụ, du lịch, công trình giáo dục, y tế.

Trong đó đặc biệt chú trọng không gian cây xanh, mặt nước công viên, không gian sinh hoạt cộng đồng phục vụ nhu cầu văn hóa, vui chơi giải trí, hướng đến môi trường sống hài hòa với thiên nhiên.

Ông Trương Đình Trung, Phó chủ tịch HĐQT FUTA Group, Phó chủ tịch Công ty TNHH The Sunrise Bay, cam kết chủ đầu tư và FUTA Land–đơn vị phát triển dự án thượng tôn pháp luật, tập trung nguồn lực, chủ động phối hợp từng bước tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thiện các điều kiện cần thiết.

Bên cạnh đó, với tinh thần trách nhiệm và quyết tâm cao, chủ đầu tư cùng FUTA Land rà soát, xử lý những vấn đề tồn đọng từ giai đoạn trước, thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, song hành với công tác chuẩn bị tiếp tục triển khai dự án.

Ông Lê Quang Nam, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng cho biết lễ tái khởi động dự án không chỉ là sự kiện của doanh nghiệp mà còn là dấu mốc thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc xử lý các dự án tồn đọng, chống lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện môi trường đầu tư và tạo điều kiện cho những dự án có đủ điều kiện tiếp tục phát triển.