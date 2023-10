Tai nạn 5 người chết tại Lạng Sơn: Xe khách tắt thiết bị giám sát hành trình

Trước đó, khoảng 2 giờ 10 phút sáng 31.10, tại Km70+800, QL1A thuộc địa phận xã Hòa Lạc, H.Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 5 người chết tại Lạng Sơn T.N

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết vụ tai nạn.

Báo cáo của công an H.Hữu Lũng cho biết, lúc 2 giờ 10 ngày 31.10, vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trong xảy ra trên QL1A, xe khách loại 16 chỗ biển số 14B-036.57 do tài xế Quách Đình Trọng (55 tuổi, trú tại Hạ Long, Quảng Ninh) điều khiển, đang lưu thông trên QL1A thì va chạm với xe đầu kéo biển 98C-016.45 kéo theo rơ moóc, do anh N.V.T. (38 tuổi, trú tại Bắc Giang) điều khiển, đỗ cùng chiều phía trước, do bị hỏng.

Sau đó, xe khách tiếp tục va chạm với xe đầu kéo mang biển số 77H-041.15 kéo theo rơ moóc do tài xế Nguyễn Thành B. (27 tuổi, trú tại Bình Định) điều khiển.

Vụ tai nạn khiến 4 chết tại chỗ, 1 người chết tại bệnh viện ; 11 người bị thương, xe khách 14B-036.57 bị hư hỏng nặng.

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe khách đang chở 16 người (gồm cả lái xe). Nguyên nhân ban đầu được xác định do xe khách đi qua đoạn đường dốc, cong cua, khuất tầm nhìn nên đâm vào xe 98C-016.45 vận chuyển xi măng đỗ bên đường. Toàn bộ số người trên xe khách là người Quảng Ninh, cùng nhau đi lễ tại Lạng Sơn, khi ra về thì xảy ra vụ việc.

Xác định tại hiện trường, xe tải vận chuyển xi măng bị hỏng, không thể di chuyển. Lái xe đang sửa xe trong gầm phương tiện, đặt cảnh báo cách phía sau xe 16 m.

Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, qua hệ thống dữ liệu giám sát hành trình, xe khách đã ngắt kết nối dữ liệu lúc 4 giờ 59 ngày 30.10, cách thời điểm xảy ra vụ tai nạn 19 tiếng.

Ông Khuất Việt Hùng đề nghị cơ quan công an cần trích xuất dữ liệu để làm rõ xe đầu kéo vận chuyển xi măng đã thực hiện đúng quy định về khoảng cách, biện pháp cảnh báo khi dừng xe hay chưa.

Qua thông tin dữ liệu cho thấy vận tốc xe đầu kéo 77H-041.15 tại thời điểm trước khi xảy ra va chạm là 50 km/giờ, trước đó có vệt phanh dài.

Ông Khuất Việt Hùng cho rằng, trường hợp xe khách ngắt kết nối dữ liệu giám sát hành trình, trách nhiệm trước hết là của lái xe, xe không đủ điều kiện để hoạt động. Đồng thời, đề nghị cơ quan công an kiểm tra, làm rõ.

Phó chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng kiểm tra hiện trường vụ tai nạn ỦY BAN ATGT

Các xe còn hạn đăng kiểm

Báo cáo Bộ GTVT, Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết xe khách 14B-036.57 là của Công ty CP TM DV Xuân Lộc QN tại TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, có hạn kiểm định hết ngày 28.8.2024.

Xe đầu kéo 98C-016.45V thuộc Công ty TNHH TMDV Và CTH Thái Duơng, tại H.Hiệp Hoà, Bắc Giang, hạn kiểm định đến hết ngày 16.11.2023.

Rơ moóc (chở container) 98R-013.97 có hạn kiểm định đến hết ngày 22.10.2024.

Xe đầu kéo 77H-041.15 có hạn kiểm định đến hết ngày 24.3.2024.

Sơ mi rơ moóc (chở container) 77R-046.08 có hạn kiểm định đến hết ngày 24.9.2024.

Cục Đăng kiểm Việt Nam đã giao Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 1201D tại tỉnh Lạng Sơn trực tiếp đến phối hợp với các cơ quan chức năng giải quyết hậu quả và điều tra nguyên nhân tai nạn.