Tai nạn chết người liên quan xe biển xanh ở Phú Quốc: Cuộc tiễn đưa nữ sinh đẫm nước mắt

Vừa hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh

Sáng 17.11, gia đình em Lê Dương Mỹ Quỳnh, học sinh lớp 10C4 Trường THPT An Thới (TP.Phú Quốc, Kiên Giang) đã đưa em về nơi yên nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Phú Quốc. Quỳnh là nạn nhân trong vụ tai nạn liên quan xe biển xanh xảy ra vào tối 14.11.

Khi đoàn đưa tang đi ngang qua Trường THPT An Thới, nơi em Quỳnh đang theo học trước khi gặp nạn, toàn bộ thầy cô giáo và học sinh của trường đã ra trước cổng trường để tiễn đưa em.

Toàn thể giáo viên và học sinh đã cuối đầu đứng lặng yên khi đoàn xe tang đi qua. Các em học sinh xếp thành hàng ngang trên một đoạn đường dài, nắm chặt tay nhau, mắt rưng rưng lệ. Chúng tôi nghe đâu đó trong các em có tiếng khóc, và tiếng gọi “Quỳnh ơi”. Khi đoàn xe tang khuất xa vẫn còn những cánh tay giơ cao thay lời tạm biệt cô nữ sinh xấu số.

Chia sẻ với Thanh Niên, thầy Nguyễn Văn Hội, Phó hiệu trưởng Trường THPT An Thới, cho biết sáng nay gia đình đưa tang em Quỳnh về nơi an nghỉ. Do đoàn xe tang có đi ngang trường nên lãnh đạo nhà trường cho học sinh nghỉ ít phút để tiễn đưa em ấy.

Thầy Hội cho biết, nhà của Quỳnh ở ấp Suối Lớn, xã Dương Tơ. Quỳnh vừa hoàn thành kỳ thi học sinh giỏi môn tiếng Anh. “Nếu em ấy không gặp nạn qua đời, có thể trong thời gian tới, em ấy sẽ đạt nhiều thành tích cao cho bản thân em và cho cả nhà trường”, thầy Hội tiếc nuối.

Còn cô Khổng Thị Hồng Hạnh, giáo viên chủ nhiệm lớp 10C4, đã không cầm được nước mắt khi chứng kiến cảnh các em học sinh tiễn đưa cô học trò của mình ra nghĩa trang. Cô Hạnh cho biết, sáng nay, trong đoàn đưa tang không chỉ có những em học sinh cùng lớp với Quỳnh mà còn có những em học sinh ở lớp khác xin phép nhà trường cùng đi.

“Đưa tang xong, các bạn của Quỳnh không về nhà mà xin cô vào lớp học, chỉ ngồi ở đó rồi nhìn về chỗ của Quỳnh, nhớ lại những kỷ niệm mà không cầm được nước mắt. Các em ngồi đó đến gần 12 giờ mới chịu về”, cô Hạnh nói và cho biết thêm trong thời gian gia đình làm đám tang cho Quỳnh, các bạn luôn túc trực ở nhà của Quỳnh. Trong số đó không chỉ có bạn học cùng lớp mà còn có những bạn khác lớp và những anh chị lớp trên.

Cô Hạnh còn nhớ lại, buổi sáng sau đêm xảy ra tai nạn, nghe tin cô học trò nhỏ của mình không qua khỏi, cô đã vào lớp thật sớm để trấn an học sinh. Nhưng chính cô khi nhìn vào chỗ trống mà Quỳnh bỏ lại, cô đã không kìm được cảm xúc và đã khóc.

Nhận xét về học trò của mình, cô Hạnh cho biết sự ra đi của Hạnh không chỉ là mất mát cho phía gia đình mà còn là mất mát rất lớn cho phía nhà trường. “Quỳnh là một học sinh ngoan, học giỏi, đi học đều, chưa bao giờ vi phạm bất kỳ quy định của nhà trường dù là nhỏ nhất. Quỳnh không chỉ được bạn bè cùng lớp yêu mến mà còn nhận được rất nhiều sự yêu thương từ những bạn khác lớp”, cô Hạnh rưng rưng nói với chúng tôi.





Xe biển xanh hết hạn đăng kiểm từ 6.11.2019

Như Thanh Niên đã thông tin, vào khoảng 21 giờ ngày 14.11, Danh Thép (29 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, Phú Quốc) lái xe ô tô biển xanh 68C - 0862 lưu thông theo hướng P.An Thới đi xã Dương Tơ. Khi đến đoạn đường thuộc KP4, P.An Thới thì va chạm với xe máy BS 68H1 - 006.32 do ông Lê Văn Đỡ điều khiển lưu thông cùng chiều phía trước.

Sau khi va chạm, ô tô BS 68C - 0862 tiếp tục di chuyển đến đoạn đường trước Trường THPT An Thới và va chạm với xe máy BS 68MA - 028.06 do Lê Dương Mỹ Quỳnh (15 tuổi) điều khiển. Sau đó, Danh Thép tiếp tục điều khiển xe ô tô biển xanh nói trên đến đoạn đường trước Trường TH-THCS An Thới 2 và bỏ xe lại, rời khỏi hiện trường.

Hậu quả các vụ va chạm là ông Đỡ bị thương nhẹ, Lê Dương Mỹ Quỳnh bị thương nặng, đến sáng 15.11 thì em tử vong.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an Phú Quốc đã khám nghiệm hiện trường, phương tiện và dấu vết liên quan. Đến khoảng 22 giờ 30 ngày 14.11, Danh Thép đến Công an TP.Phú Quốc trình báo.

Công an đã đo nồng độ cồn đối với Danh Thép, kết quả 0,350mg/lít khí thở và kiểm tra thì Danh Thép không có giấy phép lái xe ô tô.

Qua làm việc, Danh Thép khai nhận, khoảng 10 ngày trước có mượn xe ô tô biển số xanh nói trên của anh Đ.Q.C. (21 tuổi, ngụ xã Bãi Thơm, TP.Phú Quốc) để tập lái. Hiện, Công an Phú Quốc đang tiếp tục mời các đối tượng liên quan để làm rõ vụ việc.

Theo Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Kiên Giang, xe ô tô biển xanh 68C - 0862 là xe của nhà hảo tâm tài trợ cho hội (xe không thuộc nguồn ngân sách nhà nước). Tuy nhiên, đến gần giữa năm 2018 xe đã được thanh lý cho ông T.T.P. (một cán bộ ở Kiên Giang).

Theo tìm hiểu của chúng tôi, ông P. sau đó đổi ô tô BS 68C - 0862 với ông T. để lấy 1 chiếc đồng hồ. Ông T. sau đó cho một người tên Đ.Q.M. (cha của Đ.Q.C) ở Phú Quốc chiếc xe này.

Kết quả kiểm tra của cơ quan đăng kiểm cho thấy xe biển xanh 68C - 0862 đã hết hạn đăng kiểm từ ngày 6.11.2019.