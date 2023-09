Tai nạn giao thông làm chết 4 người: Tạm giữ tài xế xe khách Thành Bưởi

Theo Bệnh viện đa khoa Đồng Nai: Bệnh nhân Phạm Thị Mót (45 tuổi) vào cấp cứu trong tình trạng hôn mê. chẩn đoán: sốc mất máu do chảy máu từ vết thương đầu, gãy xương vai trái, dập phổi trái, gãy cột sống. Bệnh nhân Bùi Thị Thu Huyền (18 tuổi, con bệnh nhân Mót) nhập viện với tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn. chẩn đoán: tụ máu dưới màng cứng bán cầu phải, xuất huyết não thất, gãy xương hàm mặt, vết thương hở cẳng chân. Bệnh nhân Giang Thị Ba (65 tuổi) nhập viện trong tình trạng tỉnh, suy hô hấp, sốc mất máu. chẩn đoán: sốc mất máu, dập phổi, gãy cánh tay trái, gãy hở căng chân phải. Bệnh nhân Lê Cảnh Thiện (30 tuổi), vào cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu do vỡ lách, suy hô hấp do tràn khí, máu màng phổi.