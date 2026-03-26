Tai nạn giao thông phát hiện khối u não hiếm gặp ẩn mình suốt 10 năm

Khi những cơn đau trở nên quen thuộc

Trước thời điểm tai nạn xảy ra, những cơn đau đầu của chị S.C chỉ xuất hiện rải rác, đôi khi đi kèm cảm giác mờ mắt thoáng qua rồi nhanh chóng biến mất. Vì các triệu chứng không kéo dài và không ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày, chị vẫn duy trì công việc, chăm sóc gia đình và sinh hoạt bình thường mà không nghĩ rằng đó có thể là dấu hiệu của một bệnh lý nghiêm trọng.

Bước ngoặt xảy ra khi chị gặp tai nạn giao thông và được đưa vào bệnh viện để kiểm tra chấn thương vùng đầu. Dù các tổn thương do tai nạn được đánh giá là không nghiêm trọng, bác sĩ vẫn chỉ định chụp CT để loại trừ nguy cơ tiềm ẩn. Chính trong quá trình kiểm tra này, một phát hiện ngoài dự đoán đã được ghi nhận: Hình ảnh cho thấy sự hiện diện của một khối u não - nguyên nhân có thể lý giải cho những triệu chứng đã kéo dài trong nhiều năm trước đó.

Bác sĩ đánh giá hình ảnh CT não trước khi đưa ra phác đồ điều trị ẢNH: BVCC

Quyết định sang Việt Nam và niềm tin gửi gắm vào đội ngũ bác sĩ

Sau khi được xử trí ban đầu tại bệnh viện địa phương, chị S.C cùng gia đình quyết định lựa chọn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn làm nơi tiếp tục hành trình chữa bệnh. Chia sẻ về quyết định này, chị S.C cho biết: "Gia đình tôi từng có người thân điều trị tại đây và nhận được kết quả tốt. Điều đó giúp tôi tin tưởng lựa chọn bệnh viện để tiếp tục điều trị".

Tại đây, chị được BS.CKI Hải Tâm, Bác sĩ khoa Ngoại Thần kinh - Cột sống trực tiếp thăm khám và chỉ định chụp MRI não. Kết quả cho thấy chị mắc U tế bào hạch loạn sản tiểu não (Lhermitte–Duclos) - một dạng u não hiếm gặp.

Chia sẻ thêm về tình trạng này, BS Tâm cho biết: bệnh Lhermitte–Duclos là một dạng u não lành tính hiếm gặp, tỷ lệ xuất hiện 1/250.000 dân, tiến triển chậm và thường khó phát hiện ở giai đoạn sớm do triệu chứng không rõ ràng. Người bệnh có thể chỉ cảm thấy đau đầu, mờ mắt hoặc mất thăng bằng nhẹ, dễ nhầm lẫn với các biểu hiện mệt mỏi thông thường. Chính vì vậy, nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi chụp hình ảnh học.

"Việc chẩn đoán sớm và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp có ý nghĩa quan trọng trong kiểm soát bệnh, giúp hạn chế biến chứng và cải thiện chất lượng sống cho người bệnh", bác sĩ nhấn mạnh.

Định hướng điều trị rõ ràng giúp người bệnh ổn định tâm lý

Trước tâm lý lo lắng của chị và gia đình, BS Hải Tâm đã dành thời gian tư vấn chi tiết về tình trạng bệnh, diễn tiến có thể xảy ra cũng như phương án điều trị phù hợp. Theo đó, chị được chỉ định vi phẫu thuật lấy u hố sau bằng dao mổ siêu âm CUSA Excel. Bác sĩ sẽ thực hiện ca phẫu thuật dưới hệ thống kính vi phẫu, kết hợp dao mổ siêu âm CUSA Excel giúp bóc tách chọn lọc khối u, hạn chế tổn thương mô lành và kiểm soát chảy máu tốt hơn, từ đó giảm nguy cơ biến chứng và rút ngắn thời gian hồi phục.

Sau khi được tư vấn đầy đủ, chị S.C dần ổn định tâm lý và sẵn sàng bước vào quá trình điều trị. "Tôi cảm thấy yên tâm hơn khi được bác sĩ giải thích rõ ràng về tình trạng bệnh và hướng điều trị", chị chia sẻ.

Bác sĩ thăm khám và đánh giá khả năng vận động của người bệnh sau điều trị ẢNH: BVCC

Ca phẫu thuật thuận lợi, người bệnh hồi phục tích cực

Ca phẫu thuật kéo dài hơn 5 tiếng và diễn ra thuận lợi. Sau mổ, chị S.C hồi phục tốt, vết mổ liền nhanh, cảm giác đau giảm rõ rệt. Đặc biệt, những cơn đau đầu kéo dài suốt nhiều năm không còn, thị lực cũng từng bước cải thiện, giúp chị sớm ổn định sinh hoạt.

Trong suốt quá trình điều trị và hậu phẫu, người bệnh được theo dõi sát sao bởi đội ngũ bác sĩ và điều dưỡng. Sự phối hợp chặt chẽ trong chăm sóc và theo dõi đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo kết quả điều trị thuận lợi và an toàn.

Nhìn lại hành trình vượt qua căn bệnh hiếm gặp, chị S.C bày tỏ sự hài lòng với môi trường điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Nam Sài Gòn. Với chị, ấn tượng không chỉ đến từ cơ sở vật chất hiện đại, mà còn từ sự tận tâm và gần gũi của đội ngũ y bác sĩ, điều dưỡng - những người đã luôn đồng hành, động viên chị trong từng giai đoạn hồi phục.

Niềm vui của người bệnh và gia đình sau khi được điều trị thành công ẢNH: BVCC

Phát hiện kịp thời mở ra cơ hội điều trị hiệu quả

Trường hợp của chị S.C cho thấy tầm quan trọng của việc thăm khám và chẩn đoán hình ảnh khi xuất hiện các triệu chứng thần kinh kéo dài, dù biểu hiện không rõ ràng. Việc phát hiện bệnh, dù là tình cờ trong quá trình kiểm tra sau tai nạn, đã giúp người bệnh được can thiệp kịp thời, tránh nguy cơ tiến triển nặng hơn.

Với sự phối hợp giữa chẩn đoán chính xác, lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp và theo dõi hậu phẫu chặt chẽ, người bệnh có thể đạt được kết quả phục hồi tích cực, từng bước trở lại cuộc sống bình thường.