Tai nạn giao thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn, 2 người bị thương

Theo cơ quan chức năng, vụ tai nạn giao thông trên cao tốc Liên Khương - Prenn xảy ra khoảng 7 giờ 30 ngày 11.6, làm 2 người trong cùng gia đình bị thương phải đưa đi cấp cứu.

Thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, khi xe khách mang biển kiểm soát 51B - 254.xx đang di chuyển theo hướng từ TP.Đà Lạt đi TP.Bảo Lộc với tốc độ cao trên cao tốc, thì chiếc xe ô tô con 43A - 657.xx do ông N.H.C (40 tuổi, ngụ TP.Đà Nẵng) điều khiển, bất ngờ rẽ phải vào đường nhánh đi H.Lâm Hà khiến xe khách va chạm với ô tô con.

Chiếc ô tô con bị biến dạng sau tai nạn ẢNH: CTV

Vụ va chạm khiến chiếc xe ô tô con bị hư hỏng, biến dạng. Hai người ngồi trên xe con, gồm vợ và con nhỏ 2 tuổi của ông C. bị thương được đưa đến Trung tâm y tế H.Đức Trọng cấp cứu. Ông C. và 2 người con khác ngồi trên xe may mắn chỉ bị trầy xước nhẹ.

Sau vụ tai nạn, lực lượng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng đến điều tiết giao thông, các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông để xác định nguyên nhân.