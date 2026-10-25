Tai nạn giữa 2 xe máy ở Hải Phòng, 4 người tử vong

Theo thông tin từ Công an TP.Hải Phòng, khoảng 1 giờ 40 ngày 25.10, tại khu vực đường Võ Văn Kiệt, đoạn gần Trung tâm thương mại Aeon Mall, thuộc địa phận P.Thạch Khôi (TP.Hải Phòng), xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe máy mang biển kiểm soát 15A… và 34E…

Thời điểm xảy ra tai nạn, cả 2 xe máy đang lưu thông trên đường Võ Văn Kiệt. Cú va chạm mạnh khiến 4 người đi trên 2 phương tiện ngã xuống đường, nằm bất động.

Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: H.P

Phát hiện vụ tai nạn, người đi đường lập tức trình báo cơ quan chức năng; đồng thời liên hệ lực lượng y tế đến hỗ trợ cấp cứu các nạn nhân.

Nhận được tin báo, lực lượng công an và các đơn vị liên quan nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời triển khai các biện pháp bảo vệ hiện trường, phục vụ công tác điều tra.

Qua xác minh ban đầu, cơ quan chức năng xác định 4 người tử vong có độ tuổi từ 16 - 21, cùng trú tại xã Ninh Giang và xã Vĩnh Lại, TP.Hải Phòng.

Vụ tai nạn khiến 4 người trẻ tuổi tử vong trong đêm, gây hậu quả nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận được báo cáo, Ban Giám đốc Công an TP.Hải Phòng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh diễn biến vụ việc.