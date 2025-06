Tai nạn liên hoàn 3 xe khách trên QL1, nhiều hành khách bị thương

Sáng 7.6, Công an TP.Huế cho biết, các lực lượng chức năng của đơn vị đang điều tra nguyên nhân sau vụ tai nạn liên hoàn giữa 3 xe khách xảy ra vào khuya 6.6 trên QL1.



Hiện trường vụ tai nạn ẢNH: NGUYỄN VƯƠNG

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21 giờ 30 ngày 6.6, 3 xe khách BS 37H - 149.08 (do tài xế Nguyễn Đình Toàn, 36 tuổi, ở Nghệ An điều khiển), 37H - 148.81 (do tài xế Bùi Hùng Mạnh, 40 tuổi, ở Nghệ An điều khiển) và 43B - 019.53 (do tài xế Phạm Thái Sơn, 32 tuổi, ở Quảng Bình điều khiển) lưu thông theo hướng nam - bắc, khi đến Km 34+200 trên QL1 thì xảy ra tai nạn.

Cụ thể, thời điểm đó, tại Km 34+200 trên QL1 thuộc tuyến tránh TP.Huế đoạn qua P.Thủy Châu (TX.Hương Thủy), xe khách BS 43B - 019.53 bất ngờ tông vào đuôi xe BS 37H - 148.81, sau đó xảy ra tai nạn liên hoàn với xe khách thứ 3.

Thời điểm xảy ra vụ tai nạn, cả 3 xe khách chở tổng cộng 108 người. Tai nạn liên hoàn khiến nhiều hành khách trên 3 xe khách hoảng loạn.

Trong đó, phụ xe cùng 4 hành khách trên xe khách BS 43B - 019.53 bị thương nặng. Ngoài ra, 4 hành khách trên xe khách BS 37H - 148.81 bị chấn thương do va đập vào cửa xe, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện T.Ư Huế.

Nguyên nhân cụ thể của vụ tai nạn liên hoàn và tình hình sức khỏe của hành khách vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra, xác minh và tiếp tục theo dõi.