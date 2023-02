Tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong ở Quảng Nam: Khởi tố tài xế xe khách

Sáng 27.2, lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Nam cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Anh Tiên (48 tuổi, ở TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế) để điều tra về tội Vi phạm quy định về an toàn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng.



Ông Nguyễn Anh Tiên là tài xế xe khách giường nằm BS 51B - 199.56 tông vào đuôi xe tải khiến 3 người tử vong, 13 người bị thương xảy ra vào rạng sáng 21.2.

Xe khách giường nằm hư hỏng nặng sau vụ tai nạn MẠNH CƯỜNG

Sau vụ tai nạn, Công an tỉnh Quảng Nam đã vào cuộc điều tra, xác định nguyên nhân ban đầu xảy ra tai nạn là do ông Nguyễn Anh Tiên điều khiển xe khách giường nằm BS 51B - 199.56 không chú ý quan sát nên đã tông vào đuôi xe ô tô tải BS 81C - 156.90 (do ông Trịnh Đức Thạnh điều khiển).

Xe BS 51B - 199.56 còn thời hạn kiểm định, chở đúng số người quy định (cho phép chở đến 46 người, thực tế trên xe chỉ chở 31 người). Qua trích xuất nhanh dữ liệu, trước khi xảy ra tai nạn xe 51B -199.56 lần lượt chạy với tốc độ 64km/giờ, đến 67km/giờ, xuống 65km/giờ, xuống 4 km/giờ sau đó về 0 (lấy các dữ liệu gần nhất). Tốc độ đoạn đường này cho phép 80km/giờ, như vậy xe khách không vi phạm về tốc độ.

Xe ô tô tải 81C - 156.90 hạn kiểm định có hiệu lực đến hết ngày 11.7.2023. Cả hai lái xe cũng có giấy phép lái xe phù hợp với loại xe đang điều khiển.

Tạm giữ tài xế xe khách vụ tai nạn khiến 3 người tử vong ở Quảng nam

Như Thanh Niên đã thông tin, lúc 1 giờ 35 ngày 21.2, xe khách giường nằm BS 51B - 199.56 chở 31 hành khách lưu thông trên tuyến QL1 theo hướng nam - bắc. Khi đến Km 1010 + 300 thuộc địa phận xã Tam Anh Nam, H.Núi Thành (Quảng Nam), xe khách giường nằm tông vào đuôi xe tải BS 81C - 156.90 đang dừng đỗ sát mép đường nhựa bên phải cùng chiều.

Hậu quả vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu và 13 người khác bị thương. Các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn nghiêm trọng gồm: Nguyễn Thị Hường (72 tuổi, ở P.Thuận Hòa, TP.Huế), Trần Văn Hải (59 tuổi, ở xã Phong Hòa, H.Phong Điền, cùng Thừa Thiên - Huế), Ngô Minh Hoàng (62 tuổi, ở H.Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng).