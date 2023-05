Tai nạn ở Bến Tre: Hơn 1 giờ giải cứu phụ xe kẹt trong cabin biến dạng

Trưa 31.5, tin từ Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an tỉnh vừa phối hợp Công an TP.Bến Tre, giải cứu một phụ xe bị mắc kẹt trong cabin xe container sau tai nạn lật xe.

Hiện trường vụ tai nạn BẮC BÌNH

Khoảng 6 giờ cùng ngày, tài xế Trần Đình Tám (32 tuổi) chạy xe container BS 18H - 018.10 trên đường Huỳnh Tấn Phát, theo hướng về vòng xoay xã Hữu Định (H.Châu Thành, Bến Tre). Đi cùng tài xế có phụ xe là anh Đỗ Thành Duy (32 tuổi, cùng ngụ Nam Định).

Khi đến đoạn thuộc xã Phú Hưng, TP.Bến Tre, xe container bất ngờ bị mất lái, tông vào trụ đèn bên đường rồi lật ngang làm đầu xe bị biến dạng hoàn toàn. Lúc này, tài xế được người dân cứu được ra ngoài, riêng phụ xe mắc kẹt trong cabin không thể thoát ra được.

Lực lượng cứu hộ phải làm nhiều cách, mất 1 giờ mới đưa được phụ xe ra khỏi cabin BẮC BÌNH

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH, Công an tỉnh Bến Tre điều động gần 20 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an TP.Bến Tre nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai giải cứu phụ xe và điều tiết giao thông.

Do phần cabin bị biến dạng nên việc giải cứu phụ xe rất khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải dùng thiết bị banh (tách) thủy lực để giải cứu. Sau hơn 1 giờ, việc giải cứu thành công, đưa được phụ xe Đỗ Thành Duy ra ngoài để lực lượng y tế sơ cứu.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được Công an tỉnh Bến Tre điều tra làm rõ.