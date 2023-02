Tai nạn ở Tiền Giang: 3 xe tông liên hoàn, giao thông ùn ứ trên QL1

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, khoảng 15 giờ ngày 18.2, nhiều người lưu thông trên QL1, đoạn qua cầu An Cư (xã An Cư, H.Cái Bè, Tiền Giang) gặp một phen hú vía khi chứng kiến 3 xe tông liên hoàn nhau trên cầu.

Hiện trường vụ tai nạn LÊ LANG

Tại hiện trường, xe khách giường nằm tông vào đuôi xe 16 chỗ làm xe này tông tiếp vào đuôi xe 7 chỗ lưu thông cùng chiều phía trước. Cả 3 xe đều hư hỏng, nặng nhất là xe 16 chỗ bị bẹp dúm phần đuôi và hư hỏng phần đầu.

May mắn, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng làm nhiều hành khách trên 3 xe một phen hú vía. Do cầu An Cư hẹp, 3 xe bị nạn nằm trên cầu nên giao thông ùn ứ nhiều cây số.

Giao thông ùn ứ nhiều cây số khu vực cầu An Cư trên QL1 do tai nạn LÊ LANG

Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã có mặt điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.