Tai nạn ở Tiền Giang: Xe tải va chạm xe máy, một người tử vong tại chỗ

Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn, khoảng 6 giờ 30 ngày 12.1, xe tải BS 70C - 098.81 lưu thông trên QL1 theo hướng từ Trung Lương về Mỹ Thuận (Tiền Giang).

Khi xe vừa qua nút giao rẽ vào đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận khoảng 700 m (đoạn thuộc địa bàn ấp An Thái, xã An Cư, H.Cái Bè, Tiền Giang) thì bất ngờ va chạm với xe máy BS 55P5 - 3926 do một người đàn ông khoảng 40 tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều.





Sau cú va chạm, người đàn ông ngã xuống đường, tử vong tại chỗ.

Nhận được tin báo, Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương đã có mặt phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.