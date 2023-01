Long An: Xe tải va chạm xe đạp điện, một người tử vong tại chỗ

Ngày 9.1, tin từ Công an TP.Tân An (Long An) cho biết đơn vị đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một người tử vong tại chỗ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ 50 cùng ngày (9.1), xe tải BS 62H - 017.48 chở nước khoáng lưu thông trên QL1 theo hướng từ TP.HCM về Tiền Giang. Khi đến đoạn thuộc địa bàn P.Khánh Hậu, TP.Tân An, Long An, tài xế điều khiển xe tải tấp vào lề thì bất ngờ va chạm với xe đạp điện do một phụ nữ điều khiển lưu thông cùng chiều.





Sau cú va chạm, nạn nhân ngã xuống đường, bị bánh xe tải chèn qua, tử vong tại chỗ. Xe đạp điện cũng hư hỏng nặng sau tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Công an TP.Tân An đã có mặt phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn làm một người tử vong tại chỗ.