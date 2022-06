Tai nạn tại Tiền Giang: Xe tải nổ vỏ tông sập taluy, lật ngang xuống rạch ven QL1

Theo người dân chứng kiến hiện trường vụ tai nạn trên địa bàn tỉnh Tiền Giang, khoảng 6 giờ ngày 24.6, xe tải đông lạnh BS 51C-426.74 chở theo 1 thanh niên lưu thông trên QL1 theo hướng từ TP.HCM về miền Tây.

Khi đến đoạn thuộc địa bàn xã Long An, H.Châu Thành, Tiền Giang, xe này bất ngờ bị nổ bánh trước bên phụ làm xe chao đảo, tông sập một đoạn taluy rồi lật ngang xuống rạch ven đường.

Tại hiện trường, khoảng 20 m taluy bị tông sập, xe tải nằm lọt dưới rạch. May mắn vụ tai nạn không gây thiệt hại về người nhưng xe tải và hàng hóa hư hỏng nặng.





Nhận được tin báo, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã có mặt, phối hợp Công an xã Long An điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.