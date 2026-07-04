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Thời sự

Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 1 người tử vong

Tùng Lê
Tùng Lê
Ngày 4.7, một vụ tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng đã khiến nhiều người bị thương, 1 người tử vong. Lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 11 giờ 30 ngày 4.7, tại KM85+600 cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (hướng Hải Phòng đi Hà Nội), xe khách loại 30 chỗ mang biển số 34F-011.xx do anh N.V.A (trú tại TP.Hải Phòng) điều khiển đã va chạm mạnh với xe ô tô con mang biển số 30B- 020.xx do anh Đ.M.H.N (trú tại TP.Hà Nội) cầm lái.

Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 1 người tử vong- Ảnh 1.

Các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 1 (phố Nhà Thương, TP.Hải Phòng) đang sơ cứu cho các nạn nhân vụ tai nạn

ẢNH: TL

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe khách 30 chỗ lật ngang giữa đường, ô tô con biến dạng, văng xa cách xe khách khoảng 100 m.Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng quản lý đường cao tốc phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã nhanh chóng có mặt để phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và đưa các nạn nhân đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp cơ sở 1 (Hải Phòng).

Tính đến chiều tối cùng ngày, cơ quan chức năng xác nhận có 1 nạn nhân không qua khỏi. Do chấn thương nặng, 4 ca nghiêm trọng được chuyển lên các bệnh viện tại Hà Nội, 2 ca sau khi sơ cứu xong đã được về gia đình tiếp tục điều trị.

Chiều cùng ngày, lực lượng CSGT Công an TP.Hải Phòng đã tạm dừng cho xe vào nút cao tốc Dương Kinh (chiều Hải Phòng đi Hà Nội) để giải quyết hậu quả vụ việc, điều hướng xe di chuyển sang nút QL10 để tránh ùn tắc.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Tai nạn trên cao tốc Hà Nội - Hải Phòng khiến 1 người tử vong- Ảnh 2.

Tai nạn giao thông khiến đoạn KM85+600 ùn tắc trong buổi chiều 4.7

ẢNH: CUONG VU

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