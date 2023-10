Tài năng bơi lội 14 tuổi phá 2 kỷ lục Việt Nam ước mơ điều gì?

Tại giải bơi vô địch quốc gia năm 2023, Nguyễn Thúy Hiền đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc khi giành 6 HCV (4 HCV cá nhân: 50 m bướm, 50 m tự do, 50 m ếch, 100 m tự do; 2 HCV đồng đội: 4x200 m tự do hỗn hợp, 4x100 m tự do hỗn hợp). Đặc biệt, Thúy Hiền gây ấn tượng mạnh khi là người duy nhất phá được 2 kỷ lục quốc gia. Ở nội dung 50 m bướm, VĐV trẻ tuổi này đoạt HCV với thành tích 27 giây 31, phá kỷ lục 27 giây 50 của Phạm Thị Vân (Thanh Hóa). Còn ở nội dung 50 m tự do, kình ngư đơn vị Quân đội đạt thành tích 26 giây 08, phá kỷ lục 26 giây 13 cũng của đồng đội ở đội tuyển quốc gia là Phạm Thị Vân.



2023 là năm chứng kiến kình ngư trẻ Thúy Hiền “bước ra ánh sáng”, khi cô được gọi lên đội tuyển bơi Việt Nam để tham dự SEA Games 32, ASIAD 19. Trong lần đầu tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á, VĐV 14 tuổi này đã đoạt HCĐ ở nội dung 100 m tự do. Sau màn trình diễn xuất sắc ở giải bơi vô địch quốc gia 2023, Hiền chia sẻ: “Khi giành huy chương ở SEA Games 32, tôi cảm thấy rất vui, vì đó thành tích ngoài mong đợi. Cảm giác thi đấu ở các đấu trường lớn thực sự rất hồi hộp và thú vị. Bất cứ ở giải đấu nào, tôi cũng nghĩ trong đầu là mình phải cố gắng hết sức. Về ASIAD 19, tôi rất vui khi được tham dự và đã học hỏi được nhiều điều từ các đàn anh, đàn chị và được gặp gỡ các VĐV giỏi trên thế giới”.

Nguyễn Thúy Hiền phá 2 kỷ lục quốc gia ở giải bơi vô địch quốc gia 2023 HẬU HOÀNG

Trước đây, Nguyễn Thúy Hiền từng cho biết thần tượng lớn nhất của cô là cựu kình ngư xuất sắc Nguyễn Thị Ánh Viên. VĐV trẻ quê Ninh Bình đang nỗ lực từng ngày để được như đàn chị. Và lúc này, kình ngư của đơn vị Quân đội cũng đang theo đuổi một ước mơ xa hơn. “Mục tiêu của tôi trong thời gian tới là tham dự nhiều giải đấu quốc tế và cố gắng đạt thành tích tốt. Một ngày nào đó, tôi cũng mong muốn được tham dự Olympic”, Thúy Hiền bộc bạch.

Người huấn luyện trực tiếp Thúy Hiền, HLV Võ Thái Nguyên đánh giá về học trò: “Dù lịch thi đấu dày đặc, nhưng Thúy Hiền có ý thức rất tốt trong sinh hoạt và tập luyện, biết phấn đấu và cầu tiến. Khi thi đấu, sự quyết tâm của em luôn rất cao. Hiền là VĐV nhỏ tuổi đầu tiên phá 2 kỷ lục tại giải quốc gia. Chuyên môn của em được ban huấn luyện đánh giá cao”. Tuy nhiên, theo HLV Thái Nguyên, Hiền cần phải cải thiện thêm về sức bền và kỹ thuật quay vòng để có thể phát triển hơn trong tương lai.

Thúy Hiền được kỳ vọng sẽ nối bước cựu kình ngư xuất sắc Nguyễn Thị Ánh Viên HẬU HOÀNG

Nguyễn Thúy Hiền sở trường ở những cự ly ngắn. Tuy nhiên, bất lợi của VĐV quê Ninh Bình này là thể hình khá nhỏ. Về điều này, HLV Thái Nguyên bày tỏ: “Mong lãnh đạo của ngành thể thao có thể đầu tư cho Thúy Hiền, để em có môi trường phát triển tốt hơn. Tôi cũng mong muốn em được tạo điều kiện đi tập huấn tại các nước phát triển ở châu Âu và châu Á.

Ở những cự ly bơi ngắn tại SEA Games, Singapore đang là nước rất mạnh. HLV Thái Nguyên nhận định: “Thúy Hiền còn rất trẻ, trong khi các VĐV đàn chị ở khu vực Đông Nam Á, đặc biệt là của Singapore đã lớn tuổi rồi. Hy vọng Thúy Hiền sẽ phát triển tốt hơn và vượt mặt được các VĐV kỳ cựu trong khu vực”.

Thúy Hiền (phải) vẫn cần phải cải thiện thêm về thể chất HẬU HOÀNG