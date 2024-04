Tài năng trẻ Hai Long và Đình Hai đưa đội Hà Nội vào bán kết Cúp quốc gia

Lâu lắm rồi ở một giải cúp, Nguyễn Hai Long - tiền vệ một thời nổi đình đám trong màu áo Than Quảng Ninh và sau đó chuyển về Hà Nội FC, mới ghi được cú đúp bàn thắng từ cái chân trái rất khéo và cái đầu nhanh nhạy.

Khi các đàn anh giàu kinh nghiệm như Văn Quyết, Tuấn Hải, Xuân Mạnh, Hùng Dũng liên tục di chuyển, chạy chỗ tạo khoảng trống cùng với sự dâng lên gây xáo trộn từ 2 biên của Lê Văn Xuân bên phải và đặc biệt là Vũ Đình Hai bên trái, Hai Long đã phát huy tốt phẩm chất của một tiền vệ con thoi.

Anh xông xáo, tìm vị trí thích hợp và chớp thời cơ rất nhanh. Như bàn thắng mở tỷ số phút 35 là pha ra chân vô cùng mau lẹ khi Đình Hai đột phá tạo cơ hội và khoảng trống. Còn bàn nâng lên 2-0 ở phút 64 cũng từ quả tạt của Đình Hai bên trái, từ phía dưới hậu vệ Công Nhật của Đà Nẵng, "sóc nhỏ" Hai Long lao xuống như mũi tên đánh đầu hạ gục thủ môn Văn Biểu.



Niềm vui ghi bàn của Hai Long Minh Hoàng

Hai Long lập công lớn nhưng không thể không nhắc đến Vũ Đình Hai. Cầu thủ vốn trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Hà Nội từng đá tiền đạo hoặc tiền vệ, từng được tăng cường cho Hòa Bình FC ở giải hạng nhất dưới thời HLV Lê Quốc Vượng.

Khi trở về đội Hà Nội FC, anh đã được đặt vào vai trò hậu vệ biên trái, vị trí Đoàn Văn Hậu để lại mà đến giờ chưa ai đủ sức thay thế. Tầm vóc tốt, thi đấu lăn xả, thể lực mạnh mẽ, Đình Hai đã hoàn toàn chinh phục người xem khi lên công về thủ nhịp nhàng. Tất nhiên anh cũng có lỗi ở phút 13 khi truy cản Phạm Văn Hữu trái phép trong vòng cấm địa nên bị phạt đền (may là Phan Văn Long sút hỏng). Nhưng 2 pha kiến tạo quá hay của Đình Hai dẫn đến bàn thắng của đồng đội Hai Long, đã khẳng định nếu tiếp tục được trao cơ hội, anh sẽ tích lũy thêm kinh nghiệm và còn đóng góp nhiều cho Hà Nội FC.

Phan Văn Long (phải) tranh chấp với Đậu Văn Toàn Minh Hoàng

Đây cũng là trận mà đội Hà Nội thử nghiệm Đậu Văn Toàn chơi lùi một chút như một trung vệ cùng với Thành Chung và Văn Dũng. Tiền vệ số 6 cũng đã thể hiện tròn vai dù anh cũng hồi hộp khi trọng tài Nguyễn Văn Phúc xem VAR sau tình huống đạp vào mặt Văn Long. Nhưng may mắn đó chỉ là một pha vô tình mất đà khi tranh chấp nên thoát khỏi thẻ đỏ mà chỉ nhận thẻ vàng. Đây cũng là trận mà Tuấn Hải bỏ lỡ đến 2 cơ hội ghi bàn mười mươi khi đối mặt với thủ môn đội bóng sông Hàn.

Xuân Mạnh tranh bóng với Hà Minh Tuấn (19) Minh Hoàng

Trận này Đà Nẵng FC cũng chơi khá hay dù phải đối mặt với đối thủ nhiều kinh nghiệm hơn. Nếu Phan Văn Long ghi bàn sớm từ chấm phạt đền thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Hàng tiền vệ với Đặng Anh Tuấn, Hữu Dũng và Phi Hoàng tỏ ra không quá bị lấn lướt so với các trụ cột của Hà Nội. Nhưng khả năng làm bóng của họ còn hạn chế nên suốt trận Hà Minh Tuấn và Phan Văn Long thường xuyên "đói" bóng. Bàn gỡ 1-2 do trung vệ Liễu Quang Vinh dâng cao đánh đầu ghi bàn cho đội đang dẫn đầu giải hạng nhất (và gần như sẽ lên chơi V-League năm 2024-2025) không thể cứu vãn được sự thua kém về đẳng cấp so với đội bóng thủ đô.

Đàn anh Văn Quyết chia vui với Hai Long Minh Hoàng

Như vậy CLB Hà Nội có lần thứ 7 vào tốp 4 Cúp quốc gia. 6 lần trước đội bóng của Văn Quyết đã 3 lần vô địch và 3 lần á quân nên đội bóng của bầu Hiển rất hy vọng sẽ kéo dài thêm chiến tích. Đối thủ của họ ở bán kết là đội thắng giữa Thể Công Viettel gặp PVF-CAND ngày 1.5. Còn ngày 29.4, vòng tứ kết Cúp quốc gia 2023-2024 sẽ tiếp diễn với trận Đông Á Thanh Hóa gặp Hải Phòng. Ngày 30.4 là trận Thép xanh Nam Định gặp Becamex Bình Dương.