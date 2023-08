Tài năng Việt kiều của U.23 Việt Nam được gọi lên U.19 CH Czech

Liên đoàn Bóng đá CH Czech đã công bố danh sách 45 cái tên sẽ tập trung đội tuyển U.19 để chuẩn bị cho vòng loại giải U.19 châu Âu. Đáng chú ý, danh sách này có sự xuất hiện của cầu thủ từng được gọi lên U.23 Việt Nam - Andrej Nguyễn An Khánh.



Đội tuyển U.19 CH Czech sẽ có một đợt tập trung ngắn hạn từ ngày 13.8. Theo đó, David Holoubek cùng các cộng sự sẽ có dịp rà soát lực lượng, nhằm hướng đến giai đoạn đầu tiên của vòng loại giải U.19 châu Âu khởi tranh vào tháng 10.2023. Tại vòng loại này, U.19 CH Czech được chơi trên sân nhà, cùng bảng với San Marino, Phần Lan và Romania.

Andrej Nguyễn An Khánh trong đợt tập trung U.23 Việt Nam hồi tháng 6 VFF

Về Andrej Nguyễn An Khánh, anh sinh năm 2005, được sinh ra và lớn lên ở Trinec, CH Czech. Tuy nhiên, tiền vệ Việt kiều này có cha mẹ đều là người Việt Nam (cha quê Đô Lương, Nghệ An, còn mẹ gốc Hà Nội). Anh hiện thuộc sự quản lý của CLB Sigma Olomouc.

An Khánh gây chú ý khi được HLV Troussier triệu tập lên đội tuyển U.23 Việt Nam hồi tháng 6 vừa rồi. Tận dụng quãng nghỉ FIFA Days, đội tuyển Việt Nam và đội U.23 đã hội quân cùng nhau để vị HLV người Pháp rà soát lực lượng và đưa ra những đánh giá chuyên môn, nhằm phục vụ cho kế hoạch sắp tới.

Andrej Nguyễn - tiền vệ Việt kiều Cộng hòa Séc được gọi lên U.23 Việt Nam là ai?

Trong đó, An Khánh được ông Troussier sử dụng ở những trận đấu giao hữu. Tiền vệ Việt kiều này được đánh giá là có lối chơi hiện đại, nhanh nhẹn, máu lửa và nhãn quan chiến thuật tốt. Sau khoảng 10 ngày tập trung với đội U.23, tài năng 18 tuổi đi thăm thú một vài nơi ở Việt Nam cùng gia đình rồi trở về CH Czech.

An Khánh (giữa) tập luyện cùng các đồng đội U.23 và đàn anh ở đội tuyển Việt Nam VFF

Trước khi trở về tập trung U.23 Việt Nam và mới đây là được triệu tập lên U.19 CH Czech, An Khánh đã từng khoác áo và thi đấu cho đội tuyển U.18 CH Czech, cũng trong năm 2023. Ở mùa giải 2022 - 2023, tiền vệ này lần đầu được đôn lên chơi ở đội U.19 Sigma Olomouc và có nhiều lần góp mặt trong đội B của CLB để thi đấu ở giải hạng nhất CH Czech. Mùa 2022 - 2023, An Khánh ghi được 8 bàn và có 20 lần kiến tạo cho đồng đội lập công. Cũng từ đó, khả năng của An Khánh được tuyển trạch viên của Liên đoàn Bóng đá CH Czech phát hiện và cầu thủ sinh năm 2005 đã được gọi lên các đội tuyển trẻ nước này.

Đội tuyển U.23 Việt Nam do HLV Troussier dẫn dắt sẽ tham dự vòng loại U.23 châu Á 2024 vào tháng 9 tới. Nhiều người hâm mộ đang rất trông chờ liệu “Phù thủy trắng” có tiếp tục trao cơ hội cho Andrej Nguyễn An Khánh hay không?