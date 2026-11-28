Phía sau những phép thử có phần "khắc nghiệt" này là cách một nhà sản xuất Nhật Bản định nghĩa chất lượng theo một cách khá thực tế: sản phẩm phải bền, an toàn và đáng tin cậy trong những điều kiện sử dụng khác nhau.

Cuối tuần qua, trong chuyến tham quan nhà máy sản xuất máy giặt Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN) tại Khu công nghiệp Thăng Long II, Hưng Yên, khái niệm "Japan Quality" xuất hiện khá nhiều, nhưng nếu chỉ hiểu cụm từ này là "chất lượng Nhật Bản", câu chuyện vẫn còn khá chung chung.

Ông Uwahara Takehiro, Tổng giám đốc Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam chia sẻ: "Japan Quality tại PAPVN dựa trên bốn nền tảng: phát triển con người; môi trường làm việc an toàn; chất lượng được tạo dựng trong từng công đoạn bằng sự kết hợp giữa chuyên môn của con người với máy móc và công nghệ; và sản xuất ổn định nhờ chuyển đổi số (DX), trí tuệ nhân tạo (AI) và hoạt động Kaizen tại hiện trường".

Chất lượng không bắt đầu ở khâu kiểm tra cuối cùng

Tại PAPVN, một trong những nguyên tắc quan trọng trong sản xuất là chất lượng không thể được tạo ra chỉ bằng khâu cuối là kiểm tra thành phẩm. Nó đã được hình thành ngay từ thiết kế, lựa chọn linh kiện, cách đào tạo nguồn nhân lực và "hoàn thiện con người trước khi tạo ra sản phẩm", cách thiết lập các quy trình sản xuất cho đến từng điểm kiểm soát trên dây chuyền và chiến lược "lifelong partner" đồng hành cùng người tiêu dùng trong toàn bộ cuộc đời.

Chất lượng sản phẩm được kiểm tra xuyên suốt quá trình sản xuất

Ngay cả khi đã hoàn tất lắp ráp, bộ phận kiểm soát chất lượng đầu ra tiếp tục lấy mẫu tại kho thành phẩm, kiểm tra ngoại quan, chức năng và thực hiện bài kiểm tra độ bền ngắn hạn liên tục trong hai ngày. Nếu phát hiện bất thường, lô hàng có thể bị dừng xuất để xác định nguyên nhân và phạm vi ảnh hưởng.

688 phép thử và bài toán sử dụng lâu dài

Tại PAPVN máy giặt có thể trải qua tổng cộng 688 quy trình kiểm tra trước khi đưa ra thị trường.

Trong số đó có bài thử thả rơi từ độ cao 38,5 cm theo bốn hướng, nhằm kiểm chứng khả năng chịu tác động trong quá trình vận chuyển; thử nghiệm trong các môi trường khác nhau: nhiệt độ 40°C, độ ẩm 95% tới nhiệt độ thấp tới -5°C.

Các bài thử độ bền 2.500 - 5.000 chu kỳ, hướng tới mô phỏng khoảng 7 năm sử dụng trong điều kiện thực tế.

Thử nghiệm thả rơi máy giặt từ độ cao 38,5 cm theo bốn hướng

Điều này đặc biệt có ý nghĩa với máy giặt, một thiết bị thường được sử dụng nhiều lần mỗi tuần, chịu đồng thời tác động của nước, chất tẩy rửa, chuyển động cơ học, độ ẩm và điện.

An toàn nằm ở những thứ người mua không nhìn thấy

Tại PAPVN, yêu cầu an toàn được đưa vào từ thiết kế linh kiện điện, vật liệu, dây dẫn, bo mạch và tiếp tục được xác nhận bằng các phép thử điện, dòng rò, điện áp cao, rò nước và vận hành bất thường.

Yêu cầu an toàn được áp dụng trong từng khâu sản xuất

Cách tiếp cận của Panasonic không chỉ hướng tới việc sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật, mà còn tính đến những tình huống sử dụng ngoài dự kiến.

Không phải càng nhiều công nghệ càng tốt

Một câu hỏi được đặt ra trong chuyến thăm nhà máy là liệu cách nhấn mạnh vào độ bền vốn thường gắn với sản phẩm Nhật có khiến Panasonic chậm hơn trong cuộc đua công nghệ.

Câu trả lời từ nhà sản xuất khá đáng chú ý: công nghệ mới và độ bền không phải hai lựa chọn đối lập.

Dòng máy giặt lồng ngang D-series năm 2026, chẳng hạn, được trang bị Blue Ag+ hỗ trợ diệt khuẩn, StainMaster+ hỗ trợ xử lý vết bẩn, AI Smart Wash tự động tối ưu chu trình giặt và Auto Gasket Clean làm sạch gioăng cửa.

Ở máy giặt lồng đứng FJ, TD Inverter kết hợp động cơ DMM hướng tới hiệu quả năng lượng, trong khi Water Bazooka, TurboMixer+ và ActiveFoam tập trung vào khả năng giặt sạch.

Một nhà máy nhưng không phải một loại khách hàng

Một góc khác của Japan Quality ít được nhắc tới là tính đa dạng.

Nhà máy máy giặt PAPVN đi vào hoạt động từ tháng 3.2013. Điểm đáng chú ý là khả năng sản xuất số lượng lớn model khác nhau, với khoảng 180 model máy giặt lồng đứng và 46 model máy giặt lồng ngang phục vụ các thị trường châu Á.

Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN)

Khả năng duy trì chất lượng ổn định trên nhiều model cho thấy Japan Quality không chỉ là độ bền, mà còn là năng lực đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau.

Việc đặt R&D gần ngay nhà máy giúp kỹ sư có thể kết nối phản hồi từ thị trường với thiết kế và thực tế sản xuất, sau đó đưa những bài học từ nhà máy trở lại quá trình phát triển sản phẩm.

"Hoàn thiện con người trước khi làm ra sản phẩm"

Điều đáng chú ý là Japan Quality tại PAPVN trên thực tế được thực hiện chủ yếu bởi đội ngũ Việt Nam. Nhà máy có khu vực riêng dành cho đào tạo nhân viên sản xuất mới, chuẩn hóa thao tác và khuyến khích người lao động đề xuất Kaizen, tức những cải tiến liên tục từ công việc hằng ngày.

Khi chất lượng được thị trường trả lời

Máy giặt Panasonic duy trì vị trí hàng đầu về giá trị ở phân khúc lồng đứng trong nhiều năm, trong khi thị phần máy giặt lồng ngang có xu hướng tăng sau khi được sản xuất trong nước. Máy giặt Panasonic cũng 5 năm liên tiếp đạt giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất của Bộ Công thương.

Sau một vòng nhà máy, "Japan Quality" vì thế không đơn thuần là xuất xứ, nó hiện diện trong những giá trị rất thực tế: độ bền, sự tin cậy, an toàn, tiết kiệm và khả năng đáp ứng những nhu cầu khác nhau.

Trong một thị trường mà công nghệ và xu hướng có thể thay đổi rất nhanh, có lẽ chính những giá trị căn bản ấy lại là thứ người tiêu dùng kỳ vọng sẽ bền vững nhất.