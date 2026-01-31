Tại nơi này sinh viên được cắt tóc miễn phí

Những ngày giáp tết, khuôn viên Trường Đại học Sư phạm TP.HCM bỗng trở nên nhộn nhịp lạ thường. Một "salon dã chiến" được dựng ngay giữa sân trường, với 6 ghế cắt tóc, gương lớn, tông đơ, máy sấy... bày biện gọn gàng như tiệm cắt tóc chuyên nghiệp.

Tại đây, nhiều sinh viên xếp hàng, ngồi chờ tới lượt. Các nhóm bạn vừa xếp hàng vừa tranh thủ xem mẫu tóc trên điện thoại, bàn bạc kiểu nào hợp mặt, kiểu nào xinh tươi để chụp ảnh. Có bạn chia sẻ dù đợi 30-45 phút mới đến lượt nhưng vẫn rất vui vì ra tiệm bình thường đã mất tới 100.000-150.000 đồng, còn tại trường thì được cắt tóc miễn phí.

Kim Hạnh (đầu tiên từ phải qua) cho biết bạn đợi khoảng 30 phút để được cắt tóc miễn phí ẢNH: AN VY

Đỗ Huỳnh Kim Hạnh, sinh viên Khoa Giáo dục Mầm non, cho biết tranh thủ học xong là bạn xuống ngay "salon" để chờ đến lượt cắt tóc. "Nghe tin trường tổ chức cắt tóc 0 đồng là mình đăng ký liền. Dù đợi khoảng 30 phút nhưng mình thấy đáng lắm vì bình thường cắt cũng tốn cả hơn 100.000 đồng, giờ tiết kiệm được khoản tiền đó để chuẩn bị tết", Hạnh nói.

Khu vực cắt tóc miễn phí lúc nào cũng kín khách ẢNH: AN VY

Nguyễn Quang Vinh, đến từ Khoa Giáo dục đặc biệt, quê Thanh Hóa, cho biết: "Mùa tết, sinh viên cũng cần chi tiêu rất nhiều khoản. Từ tiền trọ, tiền quần áo mới, tiền lì xì cho bố mẹ, các em nhỏ… nên vì thế, trước khi tham gia "chuyến xe đoàn viên" về quê ăn tết do trường tổ chức, mình tranh thủ làm tóc miễn phí trước khi lên đường. Ban đầu, mình dự định sẽ cắt undercut, nhưng mấy anh thợ tư vấn Ivy League hợp mặt hơn. Thử xong mình thấy rất đẹp và tự tin hẳn lên", Vinh hào hứng nói.

Quang Vinh thích thú với mái tóc mới vừa được cắt ẢNH: AN VY

Xếp hàng gần đó, Dương Nguyễn Ngọc Trâm, sinh viên Khoa Giáo dục mầm non, đến từ xã Cần Giờ (TP.HCM), cho biết sau khi thấy thông tin về hoạt động cắt tóc miễn phí tại trường trên mạng xã hội, đã rủ cả nhóm bạn cùng tham gia. "Cận tết, ai cũng muốn có tóc đẹp để chụp hình, đi chơi. Với mình, hoạt động này ý nghĩa, giúp sinh viên tiết kiệm, nhất là khi mỗi lần ra tiệm phải cân nhắc cả chi phí lẫn thời gian", Trâm nói.

Theo anh Nguyễn Phan Hoàng Anh, Phó bí thư Đoàn trường, đây là hoạt động thường niên của nhà trường, nhằm hỗ trợ sinh viên dịp cận tết khi nhu cầu làm đẹp tăng cao. "Nhà trường luôn cố gắng kết nối với các đơn vị bên ngoài để tạo thêm điều kiện cho sinh viên, từ hỗ trợ học tập đến các hoạt động thiết thực. Trong môi trường sư phạm, các bạn thường hướng đến vẻ ngoài hiền hòa, gọn gàng, tuân thủ quy định về tóc tai. Vì thế, dịp này, chương trình đáp ứng đúng nhu cầu làm mới diện mạo của các bạn sinh viên", anh Hoàng Anh nói và cho biết từ hôm triển khai đến nay, không khí rất vui tươi. Nhiều bạn nữ cũng đến đây đăng ký cắt tóc.

Không khí tại khu cắt tóc lúc nào cũng rộn ràng ẢNH: AN VY

Còn anh Đỗ Văn Tiên (27 tuổi), đại diện cho nhóm 7 thợ cắt tóc đến từ Đông Tây barber (TP.HCM), cho hay nhóm anh phục vụ trung bình 50-60 bạn, làm việc liên tục từ sáng. "Chúng mình dựng booth đầy đủ như salon thật, từ ghế, dụng cụ tới máy sấy. Cắt cho sinh viên thì dễ, quan trọng là tư vấn kiểu phù hợp, gọn gàng, dễ chăm sóc để các bạn tự tin đón tết. Các bạn rất dễ thương, hồn nhiên, nên cắt liên tục mà chúng mình không thấy mệt", Tiên nói.

Chỉ trong vài ngày, "salon dã chiến" tại Trường ĐH Sư phạm TP.HCM đã trở thành điểm đến ấm áp dịp cận tết. Hoạt động này không chỉ giúp sinh viên tiết kiệm mà còn mang lại nụ cười, không khí sẻ chia trước những ngày đoàn viên sum vầy.