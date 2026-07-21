Tài sản có còn là đích đến của những người thành công?

Từ tích lũy sang bảo vệ

Ở tuổi 45, anh Nguyễn Minh Khoa, một chủ một doanh nghiệp sản xuất tại TP.HCM, bắt đầu nhận ra rằng câu hỏi anh cần trả lời không còn là "làm thế nào để kiếm thêm" mà là "di sản mình có truyền lại cho thế hệ sau."

"Tôi dành 20 năm để xây dựng. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ nghiêm túc đến chuyện bảo vệ, cho đến khi bố tôi mất đi và tôi thấy một phần tài sản ông để lại bị phân tán chỉ vì không có sự chuẩn bị". Câu chuyện của anh Khoa không phải cá biệt.

Theo khảo sát của HSBC Global Wealth Report 2023, hơn 60% người có tài sản ròng cao tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương cho biết họ lo ngại về khả năng bảo toàn tài sản qua các thế hệ, khi chưa thảo luận với gia đình về kế hoạch chuyển giao tài sản. Tại Việt Nam, nơi thế hệ đầu tiên tích lũy tài sản đáng kể đang bước vào độ tuổi 40 - 55, câu hỏi này ngày càng trở nên cấp thiết.

Di sản không chỉ là tiền

"Di sản không phải là số tiền bạn để lại. Đó là sự yên tâm bạn trao cho người thân để họ không phải lo lắng, không phải tranh chấp, không phải bắt đầu lại từ đầu".

Trong vài năm gần đây, cách nhìn nhận về bảo hiểm nhân thọ của nhiều khách hàng thu nhập cao đang dần thay đổi. Nếu trước đây, bảo hiểm thường được xem là công cụ phòng ngừa rủi ro, thì ngày nay, nhiều người xem đây là một phần trong kế hoạch quản lý và chuyển giao tài sản dài hạn. Họ lựa chọn bảo hiểm không chỉ để bảo vệ bản thân, mà còn để chủ động chuẩn bị cho tương lai của gia đình và thế hệ kế tiếp.

Khi kế hoạch tài chính gặp nhu cầu bảo vệ những giá trị gia đình

Khác với quan niệm cũ rằng bảo hiểm chỉ là "phòng thân", giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư thế hệ mới, đáp ứng nhu cầu bảo vệ và tích lũy như bảo hiểm liên kết chung đang mang đến một góc nhìn hoàn toàn khác: vừa là công cụ bảo vệ, vừa là kênh tích lũy và bảo toàn tài sản dài hạn cho gia đình.

Sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 của Prudential Việt Nam là một ví dụ điển hình. Sản phẩm được thiết kế để không chỉ bảo vệ thu nhập trước rủi ro xấu nhất, không lường trước của khách hàng, mà còn đảm bảo những giá trị tài chính được tích lũy có thể được chuyển giao một cách có kế hoạch cho thế hệ tiếp theo, không bị gián đoạn bởi các biến cố trong cuộc sống. Đây là giải pháp bảo hiểm liên kết đầu tư với giá trị bảo vệ được tối ưu hóa trên phí đóng đáp ứng khả năng tài chính, giúp khách hàng chủ động lên kế hoạch bảo vệ và tích lũy dài hạn.

Tham khảo chi tiết Quyền lợi sản phẩm bảo hiểm liên kết chung PRUBảo Vệ Tối Đa 2.0 theo Quy tắc và Điều khoản của sản phẩm và nhận tư vấn về sản phẩm tại đây

Chuẩn bị hôm nay, để ngày mai không phải hối tiếc

Ở quy mô toàn cầu, mức độ của làn sóng chuyển giao tài sản này không hề nhỏ. Theo Cerulli Associates - đơn vị nghiên cứu quốc tế về quản lý tài sản và dịch vụ tài chính, ước tính khoảng 84.000 tỉ USD sẽ được chuyển giao giữa các thế hệ từ nay đến năm 2045, phần lớn đến từ nhóm sở hữu tài sản lớn thuộc thế hệ baby boomer (sinh từ năm 1946 - 1964).

Tại Việt Nam, nơi làn sóng doanh nhân thế hệ đầu tiên đang bước vào giai đoạn 45 - 60 tuổi sau hơn hai thập kỷ tích lũy, bài toán này đang trở thành một vấn đề cấp thiết nhưng ít được thảo luận công khai và câu hỏi về di sản không đơn giản chỉ là tài chính. Đó là câu hỏi về ý nghĩa: tôi muốn để lại điều gì cho con cái, và tôi đã làm đủ để bảo vệ điều đó chưa?

Câu trả lời, theo nhiều chuyên gia, bắt đầu từ một quyết định đơn giản: lên kế hoạch sớm, trước khi cuộc sống kịp tạo ra những biến cố mà không ai có thể lường trước.

Vì di sản đích thực không đến từ may mắn. Nó đến từ sự chuẩn bị.