Tài sản của CEO NVIDIA sẽ ra sao nếu bê bối ngoại tình dẫn đến ly hôn?

Tin liên quan Ông Trump đã nói chuyện với CEO NVIDIA Jensen Huang về nghi vấn tình báoTổng thống Mỹ Donald Trump ngày 9.11 cho hay ông đã nói chuyện với ông Jensen Huang, CEO của Tập đoàn NVIDIA, sau khi một bài báo hé lộ mối quan hệ của ông Huang với một nữ doanh nhân bị cáo buộc chuyển thông tin cho Trung Quốc. Chia sẻ Chọn Báo Thanh Niên làm nguồn ưu tiên trên Google tìm kiếm. Xem hướng dẫn. BƯỚC1Nhấp vào nút "Thêm Thanh Niên trên Google" hoặc mở trực tiếp đường dẫn này: https://www.google.com/preferences/source?q=thanhnien.vnBƯỚC2Tại trang vừa mở, tìm dòng "Báo Thanh Niên" và bấm vào ô vuông bên phải.Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là bạn đã thành công rồi!LƯU Ý NHỎ: Nếu muốn kiểm tra xem cài đặt còn hiệu lực không, bạn chỉ cần mở lại link trên là thấy ngay dấu tích xanh vẫn đang hiển thị. Chúc bạn đọc báo vui vẻ! Bình luận (0) Gửi bình luậnQuan tâm nhấtMới nhấtXem thêm bình luận Khám phá thêm chủ đề CEO Nvidia Jensen Huang ly hôn chia tài sản Ngoại tình
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