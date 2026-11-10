Tài sản của CEO NVIDIA sẽ ra sao nếu bê bối ngoại tình dẫn đến ly hôn?

Bê bối ngoại tình của CEO NVIDIA Jensen Huang làm dấy lên câu hỏi về số phận của khối tài sản khổng lồ nếu cuộc hôn nhân kéo dài hơn 40 năm của ông đổ vỡ.