Tài sản của vợ tỉ phú Bill Gates sau ly hôn

"Bill đã công khai thừa nhận rằng anh ấy không phải lúc nào cũng chung thủy với tôi", bà viết trong cuốn sách The Next Day: Transitions, Change and Moving Forward (tạm dịch Ngày hôm sau: Chuyển đổi, thay đổi và tiến về phía trước), đề cập đến chuyện "vô cùng đáng lo ngại" về các cuộc gặp trước đây của Bill Gates (69 tuổi) với tên tội phạm tình dục quá cố Jeffrey Epstein.

Melinda Gates vào danh sách 10 phụ nữ giàu nhất thế giới ẢNH: AFP

Theo Melinda, bà bắt đầu có cảm giác không tốt về cuộc hôn nhân của mình khi bị hoảng loạn mỗi đêm và gặp ác mộng về một ngôi nhà sụp đổ xung quanh.

Cuốn sách mới của Melinda Gates (60 tuổi) cung cấp thêm thông tin chi tiết về lý do bà rời khỏi Quỹ Gates và cuộc hôn nhân của bà với Bill Gates. Đây là những gì Melinda đã làm kể từ khi ly hôn vào năm 2021.

Bà biết rõ rằng việc ly hôn với chồng sẽ không dễ dàng vì Bill Gates là một trong những nhà đàm phán khó tính nhất trong thế giới kinh doanh. Tuy nhiên trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí People, bà cho biết đó là điều "phải" làm.

Melinda Gates đứng thứ 10 trong danh sách phụ nữ giàu nhất thế giới

Vợ chồng Gates đã ly thân vào năm 2019. Quá trình ly hôn của họ mất 2 năm để hoàn tất. Cả hai bên đều thừa nhận nỗi đau mà họ phải chịu đựng trong quá trình này.

Nhưng khi mọi chuyện kết thúc, thủ tục ly hôn của họ được hoàn tất vào ngày 2.8.2021. Do không có thỏa thuận tiền hôn nhân nên Melinda Gates đã ra đi với số tiền dàn xếp được cho là 25 tỉ USD - trở thành vụ ly hôn tốn kém nhất trong lịch sử.

Theo Forbes, tính đến tháng 4.2025, Melinada Gates có giá trị tài sản ròng ước tính 30,2 tỉ USD. Số tiền khổng lồ này đưa bà lên một tầm cao mới, hiện được xếp hạng 10 trong danh sách 10 người phụ nữ giàu nhất thế giới của Forbes. Đây là danh sách chủ yếu bao gồm những nữ thừa kế người Mỹ, như góa phụ Alice Walton (Mỹ), người kết hôn với nhà sáng lập Walmart, Sam Walton đứng đầu danh sách với 101 tỉ USD tài sản. Tiếp theo sau là Francoise Bettencourt Meyers và gia đình (Pháp) sở hữu 81,6 tỉ USD, Julia Kock và gia đình (Mỹ) – 74,2 tỉ USD, Jacqueline Mars (cháu gái của người sáng lập Mars Candy, Franklin Clarence Mars) – 42,6 tỉ USD...

Tỉ phú Bill Gates và bạn gái Paula Hurd ẢNH: AFP

Ông trùm công nghệ gần đây tiết lộ rằng mỗi người trong số 3 con của ông sẽ được thừa kế ít hơn 1% tài sản của mình, hiện được định giá hơn 100 tỉ USD. Theo Forbes, giá trị tài sản ròng của Bill Gates là 107,5 tỉ USD tính đến ngày 14.4. Ngay cả 1% trong số đó cũng sẽ lên tới hơn 1 tỉ USD cho mỗi người con của ông.

Dù bày tỏ sự hối hận vì ly hôn vợ cũ, Bill Gates nhanh chóng giới thiệu bạn gái mới Paula Hurd. Cả hai hẹn hò lần đầu vào đầu tháng 2.2023. Paula Hurd sinh năm 1962, là góa phụ của Mark Hurd, Giám đốc điều hành Công ty phần mềm Oracle. Mark Hurd qua đời năm 2019 do bệnh ung thư. Vào thời điểm đó, khối tài sản ròng của ông có giá trị ước tính 500 triệu USD. Paula và Mark có với nhau 2 con gái: Kathryn, Kelly.