Tài sản Rihanna 'khủng' ra sao?

Cụ thể, trang Forbes định giá tài sản ròng của Rihanna là 1,4 tỉ USD, đứng sau người dẫn chương trình Mỹ Oprah Winfrey (2,5 tỉ USD).

Rihanna trở thành tỉ phú nhờ dòng mỹ phẩm Fenty Beauty do cô đồng sở hữu với nhà bán lẻ hàng cao cấp LVMH của Pháp. Rihanna đã có 30% cổ phần trong dòng sản phẩm nội y Savage x Fenty với mức định giá 1 tỉ USD vào tháng 2.2021.

Sự nghiệp thành công của Rihanna nhờ vào việc kết hợp giữa nghệ thuật và kinh doanh. Trước hết, Rihanna là một nghệ sĩ tài năng. Cô thường xuyên đứng đầu các bảng xếp hạng trên toàn cầu khi kết hợp nhạc pop, dancehall, R&B, EDM với chất liệu đương đại. Cho đến nay, cô đã đạt được 14 vị trí quán quân trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và là nghệ sĩ Barbados thứ hai giành được giải Grammy. Cô cũng là đại sứ văn hóa của Barbados. Năm 2021, Rihanna được vinh danh là Anh hùng dân tộc ở quê nhà, cô còn đón nhận danh hiệu Người xuất sắc thật sự.

Rihanna nổi tiếng nhờ nhà sản xuất thu âm Evan Rogers, người đã mời cô đến nước Mỹ để thu âm các bài hát. Cô nhanh chóng gặt hái thành công khi phát hành 2 album phòng thu đầu tiên, Music of the Sun (2005) và A Girl Like Me (2006), cả hai đều được chọn vào top 10 của bảng xếp hạng US Billboard 200. Tên của cô từng lọt vào danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới của tạp chí Time.

Rời xa làng nhạc từ năm 2016 sau khi phát hành album cuối cùng Anti, Rihanna đã chốt được hàng loạt hợp đồng trong giới thời trang và làm đẹp. Riêng trong lĩnh vực nội y, mối quan hệ hợp tác của cô với Savage thậm chí còn khiến thương hiệu Victoria's Secret phải nhường bước. Các buổi biểu diễn của Rihanna đã trở thành những sự kiện tầm cỡ, quy tụ được những siêu mẫu và những nhân vật có ảnh hưởng nhất mọi thời đại, như: Bella Hadid, Indya Moore, Paris Hilton hay Rosalía...

Rihanna tên thật là Robyn Rihanna Fenty, sinh ngày 20.2.1988 tại Saint Michael, thuộc đảo quốc Barbados trong khu vực Caribe. Cô nghe nhạc reggae từ thời thơ ấu. Rihanna học cùng trường với các vận động viên cricket nổi tiếng như Chris Jordan và Carlos Brathwaite tại Trường tiểu học Charles F. Broome Memorial và Trường Combermere. Tuy nhiên Rihanna không theo đuổi thể thao, cô chọn âm nhạc làm nền tảng cho sự nghiệp.

Rihanna cao 1,72 m, trước khi hẹn hò với rapper người Mỹ ASAP Rocky, Rihanna đã có một mối quan hệ với ca sĩ Chris Brown và ca sĩ Hassan Jameel. Rihanna rất thích nghệ thuật xăm hình, cô đã có những hình xăm tương tự như Lena Dunham, Chris Brown, Justin Bieber, Drake, Lily Allen và Lindsay Lohan.

Giàu nhờ... kinh doanh

Bên cạnh việc kinh doanh bận rộn, tháng 10.2022, Rihanna phát hành đĩa đơn Lift Me Up từ bộ phim Black Panther: Wakanda Forever. Đây là đĩa đơn solo đầu tiên của cô kể từ Love On The Brain năm 2016. Đĩa này đạt vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 và vị trí thứ ba tại Vương quốc Anh, đồng thời giúp cô được đề cử cho giải Quả cầu vàng và giải Oscar.

Vào ngày 12.2.2023, cô biểu diễn tại Apple Music Super Bowl Halftime Show, đánh dấu buổi biểu diễn đầu tiên của cô kể từ lễ trao giải Grammy 2018. Chương trình Halftime của cô được xem nhiều thứ hai mọi thời đại (118,7 triệu người xem) nhiều hơn Lady Gaga (117,5 triệu) và chỉ sau Katy Perry (121 triệu).

Theo trang The Frontier Post, tính đến ngày 17.7.2023, Rihanna đã đạt được một tỉ lượt nghe trên nền tảng âm nhạc Spotify cho 10 bài hát nổi tiếng nhất của cô, trong đó có những bài đình đám như: Love the way you lie (với Eminem), Work (với Drake), This is what you came for và We found love (với Calvin Harris), Umbrella (với Jay-Z)... Một số đĩa đơn cũng có trong danh sách, chẳng hạn như Diamonds, I want và Love on the brain…

Tính đến nay, Rihanna đã phát hành 8 album phòng thu, 4 album video, 62 video nhạc, 12 phim, 13 chương trình truyền hình và một số quảng cáo trên truyền hình. Cô đã có 6 chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và một chuyến với nam ca sĩ Eminem (The Monster Tour, 2014).

Rihanna đã bán được khoảng 60 triệu album và 215 triệu bài hát kỹ thuật số, nhờ đó cô trở thành nghệ sĩ thành công nhất toàn cầu. Năm 2021, cô đạt danh hiệu nữ nghệ sĩ giàu nhất thế giới. Tháng 7 này, theo trang Forbes, Rihanna đã chính thức trở thành tỉ phú, có tài sản ròng 1,4 tỉ USD, xếp trên hai nữ ca sĩ khác là Madonna (580 triệu USD) và Celine Dion (480 triệu USD). Tuy nhiên, cần nói thêm rằng, phần lớn tài sản của Rihanna là nhờ vào việc kinh doanh.