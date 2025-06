Tài sản số được công nhận

Nhiều vụ lừa đảo tiền số, tiền ảo hàng ngàn tỉ đồng

Trong thời gian qua, cơ quan công an đã triệt phá nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến tiền ảo, tiền điện tử. Điển hình như vụ lừa đảo liên quan đến các đồng tiền ảo iFan và Pincoin từng gây chấn động tại VN hồi tháng 4.2018. Khi đó, Công ty cổ phần Modern Tech, đứng sau hai dự án này, đã huy động vốn từ hơn 32.000 nhà đầu tư với số tiền lên đến 15.000 tỉ đồng. Modern Tech hứa hẹn lợi nhuận tối thiểu 48% mỗi tháng và hoàn vốn trong vòng 4 tháng, đồng thời thưởng thêm 8% cho việc giới thiệu nhà đầu tư mới. Tuy nhiên, sau khi thu hút được số tiền lớn, công ty thay đổi hình thức trả thưởng, quy đổi sang đồng iFan với giá trị giảm mạnh, khiến nhiều nhà đầu tư mất trắng. Còn mới đây, ngày 7.6, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền hơn 10.000 tỉ đồng…