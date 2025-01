Tại sao ăn ổi tốt cho da?

Với hàm lượng cao vitamin C, lycopene, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, ổi đã được chứng minh khả năng cải thiện sức khỏe làn da một cách tự nhiên.

Từ việc làm sáng da, cấp ẩm đến ngăn ngừa mụn, ổi thực sự có thể chăm sóc sắc đẹp, theo trang sức khỏe HealthShots (Ấn Độ).

Chống lão hóa

Các chất chống oxy hóa như lycopene và vitamin C giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác hại của các gốc tự do - nguyên nhân chính gây ra nếp nhăn và lão hóa sớm.

Một nghiên cứu đăng trên International Journal of Phytomedicine and Phytotherapy năm 2018 đã khẳng định rằng việc sử dụng ổi có thể làm chậm quá trình lão hóa da.

Hơn thế, vitamin C trong ổi còn kích thích sản xuất collagen, tăng cường độ đàn hồi và giúp làn da trở nên săn chắc, trẻ trung.

Làm sáng da

Vitamin C không chỉ là một chất làm sáng tự nhiên mà còn giúp giảm thâm nám và làm đều màu da. Chất này hoạt động bằng cách trung hòa các gốc tự do gây xỉn màu, giúp da trở nên rạng rỡ hơn. Khi sử dụng ổi thường xuyên, bạn sẽ nhận thấy làn da dần trở nên tươi sáng và khỏe mạnh.

Ngăn ngừa mụn

Tính kháng khuẩn và chống viêm tự nhiên của ổi giúp giảm mụn và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn trên da.

Theo nghiên cứu trên Journal Of Cosmetic Dermatology năm 2019, các sản phẩm chứa chiết xuất từ ổi hiệu quả trong việc kiểm soát dầu nhờn trên da, đặc biệt ở vùng trán và mũi.

Bên cạnh đó, ổi còn giúp kiểm soát bã nhờn, ngăn ngừa lỗ chân lông bị tắc - nguyên nhân chính gây ra mụn.

Cấp ẩm cho da

Với hàm lượng nước cao và các axit béo thiết yếu, ổi giúp giữ ẩm và làm mềm da, đồng thời tăng cường hàng rào bảo vệ tự nhiên của da. Sự cấp ẩm này không chỉ làm giảm tình trạng da khô mà còn giúp cải thiện độ đàn hồi, giữ cho làn da luôn mềm mại và mịn màng.

Giảm tác hại từ ánh nắng mặt trời

Tác động tiêu cực của ánh nắng mặt trời là một trong những nguyên nhân chính gây tổn thương da.

Chứa nhiều lycopene, flavonoid, các chất chống oxy hóa khác, ổi giúp bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV và ngăn ngừa stress oxy hóa.

Theo nghiên cứu được công bố trên Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology năm 2019, ổi có tác dụng chống nắng tự nhiên, giúp bảo vệ da khỏi các tổn thương do ánh nắng.

Cải thiện kết cấu da

Cuối cùng, ổi giúp cải thiện kết cấu da bằng cách làm mịn các vùng da thô ráp và thu nhỏ lỗ chân lông.

Các vitamin và chất chống oxy hóa trong ổi không chỉ sửa chữa tế bào da bị tổn thương mà còn tái tạo làn da mới, mịn màng hơn.