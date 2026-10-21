Tại sao cùng sa búi trĩ, người sinh hoạt bình thường, người lại phải phẫu thuật?

Ông M. (42 tuổi) có tình trạng búi trĩ sa ra ngoài, kéo dài khoảng 5 năm. Mỗi lần đi đại tiện, búi trĩ sa xuống và phải dùng tay đẩy vào trong. Tuy nhiên, ông không đau, không chảy máu và vẫn sinh hoạt tương đối bình thường.

Sau khi thăm khám tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, bác sĩ đánh giá tình trạng và chưa chỉ định phẫu thuật ngay. Trước mắt, ông M. được kê đơn thuốc và hẹn tái khám sau khoảng 1 tuần để đánh giá khả năng đáp ứng điều trị.

Trong khi đó, ông S. (tuổi 68, người nước ngoài), có tình trạng đi tiêu ra máu kéo dài và thiếu máu nặng.

"Qua tìm hiểu thông tin trên mạng, tôi đã chủ động điều chỉnh thói quen sinh hoạt và đi đại tiện. Tuy nhiên, tình trạng ra máu vẫn tiếp diễn và ảnh hưởng khá nhiều đến sức khỏe. Vì vậy, tôi muốn kiểm tra kỹ hơn về tình trạng của mình", ông S. chia sẻ.

Qua thăm khám ban đầu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Nam Sài Gòn, thạc sĩ - bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Vũ Quang, Khoa Ngoại Tổng hợp, xác định ông S. mắc trĩ nội đã ở độ 3, với búi trĩ sa ra ngoài và phải dùng tay đẩy trở lại.

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Điều trị trĩ bắt đầu từ đâu?

Các phương pháp điều trị bệnh trĩ phụ thuộc vào loại trĩ, mức độ bệnh và triệu chứng của người bệnh. Từ thay đổi lối sống, dùng thuốc đến thủ thuật hoặc phẫu thuật, mỗi phương pháp cần được lựa chọn phù hợp sau khi thăm khám và được đánh giá cụ thể.

Với những trường hợp triệu chứng còn nhẹ, bác sĩ có thể ưu tiên các biện pháp điều trị bảo tồn như tăng cường chất xơ, uống đủ nước, vận động thường thuyên, tránh rặn khi đi đại tiện và không ngồi lâu trên bồn cầu. Thuốc cũng có thể được chỉ định tùy triệu chứng nhằm giảm đau, ngứa, khó chịu hoặc chảy máu.

Tuy nhiên, khi búi trĩ đã sa, hướng xử trí vẫn cần được quyết định dựa trên tình trạng cụ thể của từng người bệnh. Bác sĩ có thể cân nhắc tiếp tục điều trị bảo tồn, thực hiện thủ thuật hoặc phẫu thuật tùy vào mức độ triệu chứng và khả năng đáp ứng với điều trị.

Khi nào cần can thiệp phẫu thuật?

Trường hợp của ông S. cho thấy, khi tình trạng chảy máu kéo dài đi kèm thiếu máu nặng và búi trĩ đã sa, bác sĩ có thể cân nhắc phẫu thuật tùy vào đánh giá cụ thể.

Bác sĩ dùng máy khâu nối tự động để phẫu thuật cắt trĩ theo phương pháp Longo Ảnh: BVCC

Sau khi đánh giá mức độ sa búi trĩ, tình trạng chảy máu kéo dài và thiếu máu nặng, bác sĩ tư vấn phẫu thuật để xử lý tình trạng trĩ nội sa. Phương pháp Longo được lựa chọn cho trường hợp này. Đây là kỹ thuật sử dụng máy khâu nối vòng để cắt và khâu lại một phần niêm mạc phía trên búi trĩ, đồng thời làm giảm lượng máu đến mô trĩ. Sau khi xử lý tình trạng thiếu máu, ông S. được phẫu thuật theo phương án đã được bác sĩ tư vấn.

Hai trường hợp trên cho thấy, cùng có tình trạng sa búi trĩ nhưng hướng điều trị có thể khác nhau. Quyết định điều trị cần dựa trên đánh giá cụ thể của bác sĩ thay vì chỉ dựa trên một triệu chứng hoặc cấp độ trĩ.