Tại sao doanh nghiệp đổi tên gọi các mặt hàng xăng dầu?

Trong thông báo số 546 gửi cho khách hàng về việc thay đổi tên hàng hóa các mặt hàng xăng dầu ngày 16.7, Tổng công ty thương mại xuất nhập khẩu Thanh Lễ cho hay, căn cứ theo Nghị định 123/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; căn cứ Nghị định 70/2025 của Chính phủ sửa đổi Nghị định 123, tên gọi một số mặt hàng xăng dầu được thay đổi.

Việc điều chỉnh tên hàng hóa các mặt hàng xăng dầu này nhằm đảm bảo việc xuất hóa đơn, chứng từ phù hợp với danh mục hàng hóa và tuân thủ đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Cụ thể, xăng RON 95-III được đổi tên thành xăng RON 95 mức 3 (tên viết tắt là xăng RON 95-III); dầu DO 0,05S-II được đổi tên thành dầu diezen 0,05S mức 2 (tên viết tắt là dầu DO 0,05S-II); dầu DO 0,001S-V được đổi tên thành dầu diezen 0,001S mức 5 (tên viết tắt là dầu DO 0,001S-V).

Thời gian áp dụng thay đổi tên gọi này có hiệu lực từ ngày 16.7.

Thay vì gọi xăng RON 9 5-III, tên gọi mới là xăng RON 95 mức 3 ẢNH: PHẠM HỮU

Trao đổi với Thanh Niên, nhiều doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cho biết, tên gọi hiện nay không sai, không cần thiết phải sửa đổi. Chỉ trừ khi phân biệt giữa xăng sinh học E5, E10... với xăng khoáng mới cần sửa tên gọi. Chẳng hạn, theo từ ngày 1.8 tới, một số cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại TP.HCM sẽ thí điểm bán xăng sinh học. Trên thị trường sẽ xuất hiện tên gọi mới như xăng E10 RON95-III, lúc đó, cần thiết có văn bản lưu ý tên gọi để viết hóa đơn chính xác. Hơn nữa, đặt tên gọi đối với dầu diesel bằng tên diezen, nhưng trong thực tế bảng chữ cái tiếng Việt cũng không có chữ z? Viết vậy cũng chưa đúng về chữ viết tiếng Việt.