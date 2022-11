Tại sao hai ứng viên Phó chủ tịch VFF khóa 9 phải xác minh tư cách?

Vài ngày trước Đại hội VFF nhiệm kỳ 9, quyền Chủ tịch VFF, Ban kiểm tra VFF và các cơ quan truyền thông đã nhận được nhiều đơn thư đề cập đến tư cách tham gia đại hội của hai ứng viên, gồm ông Nguyễn Trung Kiên - ứng viên vào chức danh Phó chủ tịch tài chính và phụ trách tài trợ và ông Nguyễn Xuân Vũ - ứng viên vào chức danh Phó chủ tịch phụ trách truyền thông.

Nhiều lá đơn đã gửi đến VFF với nội dung là ông Nguyễn Trung Kiên - Tổng giám đốc Next Media đang nợ VFF, VPF hơn 10 tỉ đồng trong 2 năm 2021, 2022. Lãnh đạo VFF cho biết đã nhận được đơn thư liên quan đến ông Nguyễn Trung Kiên. Ban kiểm tra VFF cũng đã vào cuộc xác minh để làm rõ nội dung liên quan đến ứng viên này, báo cáo trước Đại hội VFF. Ông Nguyễn Hiền Lương - Trưởng Ban kiểm tra VFF khóa 8 cũng đã báo cáo Ban chấp hành VFF về kết quả xác minh về vụ việc.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Hiền Lương, Next Media đã giải quyết toàn bộ khoản tiền nợ từ năm 2021. Trong đó, tính đến ngày 27.10, Next Media đã thanh toán 1 tỉ tiền hợp đồng năm 2021 cho VPF. Với số tiền 2 tỉ cho VPF trong năm 2022, Next Media chưa thanh toán. Đối với VFF, Next Media nợ năm 2021 tổng số tiền là 5,6 tỉ đồng. Nhưng đến ngày 1.11, Next Media đã thanh toán số tiền là 3,6 tỉ đồng. Đến ngày 3.11, Next Media thanh toán nốt 2 tỉ.





Tiền bản quyền truyền hình trong năm 2022 cần được Next Media thanh toán 2 lần. Một đợt vào tháng 3.2022 và một đợt vào tháng 9.2022. Tuy nhiên, theo công tác đối chiếu, VFF và VPF còn cần thực hiện quyền lợi nhà tài trợ cho đến hết năm trước khi tiến hành thanh lý hợp đồng. Công tác xuất hóa đơn cũng chưa được VFF tiến hành đối với Next Media do năm tài chính chưa kết thúc, cho nên VFF chưa đủ thời gian để ghi công nợ khó đòi đối với Next Media. Vì vậy, ông Nguyễn Trung Kiên vẫn đủ tư cách tham gia ứng cử vị trí Phó chủ tịch phụ trách tài chính và vận động tài trợ tại Đại hội VFF nhiệm kỳ 9.

Về đơn kiến nghị của Liên đoàn Bóng đá Bến Tre với ông Nguyễn Xuân Vũ, Ban kiểm tra VFF cũng đã tiến hành xác minh nhưng vụ việc không nằm trong phạm vi giải quyết của Ban kiểm tra VFF mà của các cơ quan chức năng tại địa phương này. Vì chưa có kết luận cụ thể nên ông Nguyễn Xuân Vũ vẫn được quyền ứng cử tại Đại hội VFF vào ngày 6.11.