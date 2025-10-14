Tại sao Hamas chấp nhận tin tưởng Tổng thống Trump?

Thế nhưng, ngay trong năm nay, tổng thống Mỹ này từng đề xuất trục xuất người Palestine khỏi Gaza và xây dựng lại nơi đây thành một khu nghỉ dưỡng bãi biển do Mỹ kiểm soát.

Hamas từng gọi ông Trump là kẻ phân biệt chủng tộc và "công thức cho sự hỗn loạn".

Vậy điều gì đã thay đổi?

Một cuộc điện đàm đặc biệt

Trong một cuộc điện đàm đặc biệt vào tháng trước, ông Trump đã buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phải xin lỗi Qatar về vụ tấn công của Israel vào Doha vào đầu tháng 9, và giúp ông Netanyahu kết nối trực tiếp với thủ tướng Qatar.

Ông Trump coi Quốc vương Qatar là một người bạn và rất tức giận về cuộc tấn công do Israel tiến hành nhắm vào các lãnh đạo chính trị của Hamas ngay tại Doha.

Theo hai quan chức Palestine, điều đó đã thuyết phục Hamas tin rằng ông Trump có thể đương đầu với ông Netanyahu và thực sự nghiêm túc trong việc chấm dứt chiến tranh.

Lệnh ngừng bắn với Iran

Lệnh ngừng bắn với Iran cũng tương tự.

Một quan chức Gaza cho biết Hamas đã ghi nhận việc ông Trump ra lệnh cho các máy bay Israel "quay đầu và trở về nhà" ngừng không kích vào Iran, chỉ vài giờ sau khi ông tuyên bố ngừng bắn.

Ông Trump lúc đó nói rằng: "Và giờ Israel đang tiến hành... những người này phải bình tĩnh lại. Thật lố bịch".

"Tuy mang tính phô trương, nhưng ông Trump làm đúng những gì đã nói", vị quan chức Hamas nhận định như vậy.

Theo hai quan chức Palestine và một nguồn tin khác, điều đó đã khiến các nhà đàm phán Hamas tin rằng ông Trump sẽ không để Israel nối lại chiến sự sau khi các con tin được thả.

Quá nhiều nỗ lực

Hai quan chức Hamas nói với Reuters rằng Hamas đang đặt hy vọng vào việc ông Trump đã đầu tư quá nhiều công sức vào thỏa thuận Gaza, đến mức ông sẽ không chấp nhận để nó thất bại.

Họ được trấn an nhờ sự hiện diện của những cố vấn thân cận nhất của ông Trump và các nhân vật nặng ký trong khu vực khi tham gia các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel tại một trung tâm hội nghị ở khu nghỉ dưỡng Sharm el-Sheikh bên bờ biển Đỏ.

Một trong các quan chức Hamas cho biết họ cảm nhận rõ sự hào hứng của ông Trump và nhà lãnh đạo Mỹ đã gọi điện trực tiếp ba lần trong phiên đàm phán kéo dài.

Người dân Palestine đổ xuống đường ăn mừng chiến tranh kết thúc ẢNH: REUTERS

Canh bạc của Hamas

Tuy vậy, một trong các quan chức Hamas cho biết giới lãnh đạo Hamas nhận thức rõ canh bạc của họ có thể phản tác dụng.

Israel có thể nối lại chiến dịch quân sự, như đã từng xảy ra sau một lệnh ngừng bắn hồi tháng 1 mà nhóm của ông Trump cũng tham gia tích cực tham gia xây dựng.

Hamas không nhận được bất kỳ bảo đảm nào bằng văn bản và thay vào đó chỉ chấp nhận những cam kết bằng lời nói.

Kế hoạch 20 điểm về Gaza của ông Trump có thể chấm dứt cuộc chiến đã bùng nổ sau cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7.10.2023.

Tuy nhiên, các yêu cầu cốt lõi từ cả hai phía vẫn chưa được giải quyết - đối với Hamas, những yêu cầu này bao gồm việc Israel rút quân và các bước đi tiến tới thành lập một nhà nước Palestine.

Còn đối với Israel, đó là số phận của Hamas và việc giải giáp vũ khí của tổ chức này.

Theo một quan chức Palestine, Hamas cho rằng việc tiếp tục giam giữ các con tin đang làm suy yếu sự ủng hộ toàn cầu dành cho người Palestine.

Họ cảm thấy nếu thả các con tin, Israel sẽ không còn chút uy tín nào nếu khơi mào chiến sự trở lại.