Tại sao HLV Troussier chưa vội cho U.23 Việt Nam tập chiến thuật ngay tại sân Qatar University?

Chỉ chi tiết này thôi cũng đã đủ để khẳng định chất lượng rất tuyệt vời của sân tập Qatar University, nên các thành viên của đội U.23 Việt Nam cảm thấy rất hào hứng. Bên cạnh đó, điều kiện thời tiết tại Doha thời điểm hiện tại cũng rất lý tưởng cho việc tập luyện và thi đấu, với nhiệt độ dao động từ 20 độ C cho đến cao nhất là 28 độ C. Trở ngại lớn nhất đối thầy trò HLV Philippe Troussier là làm sao có thể sớm điều chỉnh nhịp sinh học để thích ứng với việc lệch múi giờ 4 tiếng so với Việt Nam cũng như khung giờ thi đấu muộn tại giải quốc tế U.23 Cup.



HLV Troussier VFF

Khuất Văn Khang và đồng đội VFF

Các chàng trai trẻ chơi trò tung chai nước VFF

Văn Trường (giữa) và Quốc Việt (thứ hai từ phải sang) VFF

Thành phần ban huấn luyện đội U.23 Việt Nam VFF

HLV Troussier, trợ lý Mouley và HLV thể lực Cedric (bìa phải) VFF

U.23 Việt Nam thắng trận đầu tiên dưới thời HLV Troussier

Như tin đã đưa, sở dĩ BTC lựa chọn khung giờ muộn để tổ chức các trận đấu là do trùng thời điểm tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo. Trong tháng lễ này, các tín đồ Hồi giáo chỉ bắt đầu ăn uống sau khi mặt trời lặn.

Trở lại với buổi tập đầu tiên của U.23 Việt Nam hôm nay, do các cầu thủ vừa trải qua di chuyển và chưa có sự ổn định về thể trạng nên HLV Philippe Troussier chưa vội triển khai giáo án tập luyện ngay. Thay vào đó, nhà cầm quân người Pháp cùng các học trò chỉ dạo chơi, thư giãn gân cốt và hít thở bầu không khí thoáng đãng trên sân tập nhằm giúp toàn đội bắt nhịp tốt hơn với môi trường mới. Bên cạnh đó, việc các cầu thủ cũng được tự do chơi các "mini game" với bóng cũng giúp mang lại sự hưng phấn và tinh thần sảng khoái cho toàn đội.

Thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ tiếp tục có buổi tập vào 17 giờ chiều nay theo giờ địa phương (21 giờ theo giờ Việt Nam). Đây mới là buổi tập mang tính chuyên môn đầu tiên của U.23 Việt Nam, chuẩn bị cho giải quốc tế U.23 Cup.