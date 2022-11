Tại sao Lewandowski được máy bay chiến đấu hộ tống đi dự World Cup 2022?

Trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Ba Lan đã đăng tải hình ảnh đội tuyển nước này được các chiến đấu cơ hộ tống trên đường đến Qatar dự World Cup 2022.

Theo The Sun, các chiến đấu cơ F-16 đã hộ tống máy bay chở đội tuyển Ba Lan đến khu vực biên giới phía nam của nước này do lo ngại về vấn đề an toàn bay khi Ba Lan giáp lãnh thổ với Ukraine.





Sáng nay (18.11, theo giờ Việt Nam), Lewandowski cùng các đồng đội đã có mặt tại Qatar để chuẩn bị thi đấu tại World Cup 2022. Tuyển Ba Lan nằm ở bảng C với sự hiện diện của Argentina, Mexico và Ả Rập Xê Út. Bên cạnh Argentina là ứng viên nặng ký cho ngôi nhất bảng, tuyển Ba Lan cũng được đánh giá là sáng cửa lọt vào vòng 16 đội với tư cách là đội đứng nhì.

Ở World Cup 2022, Lewandowski chính là niềm kỳ vọng hàng đầu của tuyển Ba Lan. Chân sút 34 tuổi đã ghi đến 18 bàn sau 19 trận ra sân trên mọi đấu trường trong màu áo Barcelona kể từ đầu mùa giải 2022 - 2023.

Tuyển Ba Lan sẽ mở màn chiến dịch World Cup 2022 bằng cuộc chạm trán với Mexico vào 23 giờ, ngày 23.11. Tiếp đó, Lewandowski và các đồng đội sẽ đọ sức với Ả Rập Xê Út (20 giờ, ngày 26.11) và Argentina (2 giờ, ngày 1.12).