Tại sao một số cáp Ethernet có màu vàng?

Mặc dù không phải tất cả cáp Ethernet đều giống nhau nhưng màu sắc của chúng thường mang ý nghĩa sâu sắc, đặc biệt trong môi trường chuyên nghiệp hoặc mạng lưới dày đặc.

Cáp Ethernet màu vàng ẩn chứa bí mật mà không phải ai cũng biết ẢNH: LITECH

Ví dụ cáp Ethernet màu vàng thường được liên kết với kết nối Power over Ethernet (PoE), một tiêu chuẩn được Viện Kỹ sư Điện và Điện tử (IEEE) giới thiệu vào năm 2009. Cáp màu vàng có khả năng truyền cả điện và dữ liệu, cung cấp tới 30W trực tiếp qua cổng. Nhờ màu sắc nổi bật, cáp Ethernet màu vàng dễ dàng được nhận diện và giúp việc khắc phục sự cố trở nên nhanh chóng hơn.

Ngoài ra, cáp Ethernet màu vàng thường được sử dụng để kết nối máy tính để bàn hoặc trong các môi trường mà hệ thống nội bộ cần được tách biệt khỏi mạng công cộng. Điều này đặc biệt quan trọng tại các công ty và cơ sở chính phủ, nơi nhân viên IT cần quản lý lưu lượng giữa các vùng an toàn và không an toàn một cách hiệu quả.

Ý nghĩa của các loại màu cáp Ethernet

Các loại cáp Ethernet có màu sắc khác nhau thường phục vụ cho các mục đích khác nhau. Mặc dù Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA) đã chỉ định các mã màu cụ thể nhưng không phải lúc nào các mã này cũng được tuân theo, điều này dẫn đến sự khác biệt trong cách sử dụng màu sắc giữa các quốc gia.

Cáp Ethernet màu xanh thường được sử dụng để kết nối các máy chủ đầu cuối, vốn cho phép nhiều thiết bị giao tiếp với mạng cục bộ (LAN) duy nhất. Trong khi đó, cáp màu xanh lá cây thường được dùng cho các kết nối chéo, vốn cho phép giao tiếp trực tiếp giữa các thiết bị, như liên kết hai máy tính hoặc Switch. Cáp màu xám thường là lựa chọn mặc định cho các kết nối mạng tiêu chuẩn, phổ biến trong cả cài đặt dân dụng và thương mại.

Tóm lại, màu sắc của cáp Ethernet không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ mà còn phản ánh chức năng và mục đích sử dụng của chúng trong các hệ thống mạng hiện đại.