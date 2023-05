Tại sao nám da xảy ra ở phụ nữ nhiều hơn nam giới?

Nám da là một vấn đề thẩm mỹ phổ biến ở cả nam và nữ

Nguyên nhân nám da xuất hiện ở nữ giới nhiều hơn nam giới

Do nội tiết tố khác nhau

Nữ giới có mức estrogen cao hơn so với nam giới, điều này có thể làm tăng sự sản xuất melanin trong da. Melanin là một chất có màu sắc được tạo ra bởi tế bào da và đó là nguyên nhân chính của sự tối màu hoặc nám da.

Không chỉ vậy, estrogen còn là yếu tố quan trọng tạo nên vẻ đẹp mềm mại của người phụ nữ. Lượng estrogen trong cơ thể bình thường dao động khoảng 50-400pg/ml, nếu nồng độ quá cao hoặc quá thấp sẽ gây ảnh hưởng đến sự rối loạn nội tiết tố.

Độ dày da

Một vài nghiên cứu chỉ ra rằng, da của nam giới có độ dày hơn nữ giới gấp 7 lần. Vì thế, làn da nam giới bị ảnh hưởng ít hơn từ tác động môi trường như ánh sáng mặt trời, không khí,... Nếu da tiếp xúc với ánh nắng quá lâu sẽ bị cháy nắng và có thể gây ra sự sản xuất melanin trong da, dẫn đến sự xuất hiện nám da.

Dùng mỹ phẩm sai cách

Sử dụng mỹ phẩm không đúng cách có thể làm tổn thương da, gây ra kích ứng hoặc thay đổi màu sắc trong da. Việc sử dụng mỹ phẩm không phù hợp với loại da của bạn cũng có thể gây ra nám da.

Mỹ phẩm kém chất lượng và dùng sai cách cũng là nguyên nhân gây ra nám

Yếu tố tâm lý và chế độ ăn uống

Stress có thể làm giảm sự miễn dịch của cơ thể và gây ra sự thay đổi hormone. Điều này có thể dẫn đến sự sản xuất melanin trong da, là nguyên nhân gây ra nám da. Bên cạnh đó, chế độ ăn uống không lành mạnh ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của cơ thể. Một chế độ ăn uống giàu calo và đường có thể làm tăng sự sản xuất melanin trong da, dẫn đến sự xuất hiện nám da.

Làm thế nào để xử lý tình trạng nám da?

Sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất điều trị nám

Nhờ sự phát triển khoa học kỹ thuật, nám đã có thể điều trị bằng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó điều trị nám bằng Retinol đang là xu hướng chăm sóc da thời đại mới.

Bắt kịp xu hướng này, các bác sĩ da liễu tại Image Skincare đã nghiên cứu và cho ra mắt Kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème With ADT Technology ™. Sau khi ra mắt, sản phẩm đã nhận được nhiều phản hồi tích cực của giới chuyên gia, các beauty blogger về bảng thành phần và công dụng độc đáo của nó. Đồng thời, nhanh chóng vào top những sản phẩm trị nám bán chạy tại Mỹ nhờ hiệu quả đẩy lùi lão hóa da vượt trội chỉ sau một thời gian ngắn.

Kem trị nám Image MD Restoring Retinol Crème With ADT Technology

Hoạt chất Resveratrol có trong Kem dưỡng mờ nám ban đêm Vichy Liftactiv Collagen Specialist Night có khả năng tăng sản sinh ra các tế bào khỏe mạnh và cải thiện chức năng của các nguyên bào sợi nhằm tạo ra các collagen khỏe mạnh.

Nhắc đến khả năng điều trị nám, không thể bỏ qua Kem giảm nám thể nhẹ của White Doctors với công nghệ bào chế tân tiến đến từ Thụy Sĩ. Đây là sự kết hợp hoàn hảo giữa các tinh chất có công dụng đặc trị nám như: hydrolyzed yeast protein, vitamin B3. Sản phẩm còn là kết quả của quá trình sản xuất dựa trên công nghệ GP4G từ Pháp với nguồn nguyên liệu cao cấp, được nhập khẩu từ các quốc gia trên toàn thế giới.

Vitamin C được biết đến với tính chất chống oxy hóa và giảm sự xuất hiện của các vết nám. Ngoài ra, nó còn giúp cải thiện độ đàn hồi của da và giảm tình trạng lão hóa. Vitamin C có trong kem Floslek Intense Spots And Freckles Lightening Cream và Tinh chất mờ nám trắng da SVR Clairial Serum giúp ức chế sự hình thành hắc sắc tố melanin, bảo vệ da khỏi tác hại của ánh mặt trời, ngăn ngừa ung thư da và chậm lại quá trình lão hóa da.

Kết hợp các phương pháp hiện đại khác

Ngoài việc sử dụng các sản phẩm chứa hoạt chất điều trị nám, chúng ta có thể kết hợp cùng các phương pháp điều trị hiện đại như chemical peeling, laser trị nám, đốt điện trị nám chân sâu,... Tuy nhiên, mọi người nên cân nhắc các phương pháp thẩm mỹ này ở những cơ sở uy tín để hạn chế những rủi ro xảy ra như bỏng da, để lại sẹo.

Sử dụng sản phẩm chứa hoạt chất điều trị nám là một trong những cách hiệu quả để giảm thiểu sự xuất hiện của các vết nám trên da. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả tốt nhất, bạn cần tuân thủ đúng liều lượng và thời gian được quy định, điều chỉnh chế độ chăm sóc da và kiên trì trong quá trình sử dụng.