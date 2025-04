Tại sao người Mỹ sợ đi du lịch nước ngoài dưới thời ông Trump?

Nick Leighton, chuyên gia về nghi thức xã giao có trụ sở tại Manhattan và là người đồng sáng lập podcast "Were You Raised by Wolves?", cho biết ông nhận thấy gần đây có nhiều câu hỏi từ người nghe về cách tốt nhất để người Mỹ "hòa nhập" khi đi du lịch nước ngoài. Leighton cho rằng, tốt nhất là không nên né tránh cho người khác biết mình là người Mỹ. Điều quan trọng là mọi người trên khắp thế giới cần gặp gỡ càng nhiều loại người Mỹ khác nhau càng tốt và thấy rằng tất cả họ đều đại diện cho nhiều thứ của nước Mỹ hơn chỉ là tấm hộ chiếu.