Tại sao ổ đĩa chính trên máy tính Windows luôn là C

Theo Tech Unwrapped, hãy cùng tìm hiểu xem lý do tại sao những chữ cái A, B không tồn tại trên máy tính Windows. Trong thực tế, những chữ cái này không hoàn toàn biến mất bởi nếu nhớ lại quá khứ, chúng đã được sử dụng vào một thời điểm nào đó.



Phân vùng ổ đĩa cứng trong Windows luôn bắt đầu bằng ký tự C CHỤP MÀN HÌNH

Cụ thể, những chữ cái A và B được dành riêng cho các đĩa mềm cũ vì các mẫu máy tính đầu tiên như PC IBM từ năm 1981 mang hệ điều hành DOS thậm chí không nhận ổ cứng. Nó chỉ có hai khoảng trống để thêm những đĩa mềm, được gán chữ A và B để phân biệt.

Vào năm 1983, khi IBM XT xuất hiện, Microsoft cần thêm một ký tự mới vào hệ thống của mình vì mẫu máy tính này là máy tính đầu tiên có ổ cứng, mặc dù chỉ có dung lượng 10 MB. Do đó, C bắt đầu được sử dụng.

Sự tiện lợi của việc lưu trữ trực tiếp trên máy tính cũng như dung lượng của những thứ này ngày càng tăng, điều mà ổ đĩa mềm không thay đổi với dung lượng chỉ 1,44 MB. Do đó, việc sử dụng chúng ngày càng ít hơn đã khiến ổ đĩa này dần đi vào quên lãng. Tuy nhiên, ký tự A và B vẫn luôn để trống và chữ C được dùng như là thói quen thuần túy. Trong thực tế, bản thân Microsoft cũng không biết khi nào nên thay đổi nó bởi ở đâu đó trên thế giới, vẫn có một chiếc PC sử dụng đĩa mềm. Vì vậy, việc xáo trộn các chữ cái bây giờ là không thể, đặc biệt khi nhiều đường dẫn đã được thiết kế sẵn các chương trình tìm kiếm C như root, do đó việc thay đổi chúng sẽ tạo ra một sự hỗn loạn lớn và không cần thiết.

Điều này chỉ áp dụng cho Windows, các hệ thống khác như MacOS hoặc Linux là độc lập và cấu hình của chúng không dựa trên chữ cái của Microsoft. Hơn nữa, Apple chỉ ra điều này trên trang web của mình vì thực hiện nó trên Mac không có vấn đề gì, nhưng sẽ có vấn đề nếu thay đổi hoặc xóa ký tự được gán cho phân vùng Mac OS X khi đang chạy Microsoft Windows.