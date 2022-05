Tại sao ổ đĩa cứng trên Windows luôn bắt đầu bằng C?

Windows cho phép người dùng phân vùng ổ đĩa cứng của họ để tạo các ổ cứng cục bộ trong hệ điều hành. Đó là các ổ đĩa được sử dụng để lưu trữ dữ liệu người dùng, trong đó một ổ đĩa sẽ được dành riêng cho hệ điều hành: ổ C, hay còn gọi đơn giản là phân vùng Windows.

Hầu như tất cả mọi người dùng đều chấp nhận ổ C làm vị trí cài đặt mặc định của Windows. Trên thực tế, tất cả chương trình mới đều được cài đặt mặc định trên ổ đĩa này. Liệu có bao giờ người dùng tự hỏi tại sao tên ổ đĩa cục bộ lại bắt đầu bằng từ C mà không phải A?

Quay ngược thời gian khi đĩa mềm được sử dụng là nguồn lưu trữ chính trên máy tính thay vì đĩa cứng, các chữ cái A và B lần lượt được gán cho đĩa mềm thứ nhất và đĩa mềm thứ hai. Giống như cách gắn nhãn ngày nay là C cho hệ điều hành và chữ cái tiếp theo cho các ổ đĩa chứa dữ liệu người dùng, ổ A (đĩa mềm thứ nhất) được sử dụng để khởi động PC, còn ổ B (đĩa mềm thứ hai) để lưu trữ dữ liệu người dùng.

Đĩa cứng ra mắt sau đó không làm cho đĩa mềm trở nên lỗi thời ngay lập tức. Thay vì thay thế đĩa mềm bằng đĩa cứng trên máy tính, người dùng bắt đầu sử dụng kết hợp cả hai, và hiển nhiên ký tự ổ đĩa tiếp theo “C” sẽ được gán cho đĩa lưu trữ bổ sung, tức là đĩa cứng.

Nhiều năm sau, khi đĩa cứng thay thế hoàn toàn đĩa mềm vì tính di động, tốc độ và khả năng lưu trữ, các nhà sản xuất đã ngừng đưa ổ đĩa mềm vào máy tính. Tuy nhiên, tên ổ A và B vẫn được giữ cho đĩa mềm để đảm bảo khả năng tương thích ngược.





Được biết, Windows không phải là một hệ điều hành độc lập như bây giờ mà thay vào đó chỉ là một chương trình chạy trên hệ điều hành DOS. Khi ổ cứng trở thành tiêu chuẩn, Windows sử dụng nhãn C cho ổ cài đặt của nó.

Sau một thời gian làm việc như là một trình quản lý giao diện dựa trên DOS, Windows đã được cải tiến thành một hệ điều hành độc lập không phụ thuộc vào DOS. Hầu hết sự phát triển vào thời điểm đó là để cạnh tranh với các công ty đối thủ. Cho đến thời điểm hiện tại, Windows của Microsoft đang dần trở thành một hệ điều hành PC tốt nhất cho người dùng. Ví dụ với Windows 11, hệ điều hành này mang đến nhiều tính năng mới và phong cách desktop hoàn toàn mới.

Máy tính hiện đại không sử dụng đĩa mềm nhưng ngay cả bây giờ, quy ước này vẫn được tuân thủ bằng cách tự động gán nhãn C cho ổ đĩa cài đặt chính. Lý do đằng sau điều này là vì hầu hết phần mềm được viết mã hóa C là ổ đĩa hệ điều hành chính, và việc thay đổi nhãn ổ đĩa Windows có thể ảnh hưởng đến cách hoạt động của các chương trình trên máy tính.