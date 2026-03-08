Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xe Thì trường

Tại sao ô tô màu trắng chiếm ưu thế trên thị trường hơn 15 năm qua?

Hoàng Cường
08/03/2026 15:44 GMT+7

Bất chấp ô tô ngày càng có nhiều lựa chọn màu sắc ngoại thất, ô tô màu trắng vẫn được người tiêu dùng ưa chuộng nhất, chiếm gần 30% tổng lượng ô tô mới bán ra thị trường trong suốt hơn 15 năm qua.

Trong hơn 15 năm qua, ô tô màu trắng liên tục giữ vị trí màu sơn ô tô được ưa chuộng và phổ biến nhất toàn cầu. Từ xe phổ thông đến xe sang, từ thị trường châu Á đến châu Âu… xu hướng chuộng ô tô màu trắng này gần như không thay đổi bất chấp các nhà sản xuất ô tô liên tục phát triển bổ sung các lựa chọn màu sơn mới.

Ô tô màu trắng chiếm gần 30% lượng ô tô mới bán ra trên thế giới

Nếu quan sát các bãi đỗ xe hoặc lượng ô tô lưu thông trên đường phố ngày nay, dễ nhận thấy nhất sự "thiếu màu sắc", vì phần lớn ô tô đều có màu trung tính như trắng, đen, xám và bạc. Xu hướng này không chỉ riêng ở một quốc gia mà đang trở thành một hiện tượng toàn cầu đã tồn tại hơn 15 năm qua.

Vì sao ô tô màu trắng được người mua chuộng nhất thị trường hơn 15 năm qua? - Ảnh 1.

Ô tô màu trắng, đen, xám và bạc chiếm tới 78% thị phần ô tô toàn cầu, trong đó màu trắng luôn dẫn đầu

Ảnh: B.H

Theo báo cáo xu hướng màu sắc ô tô năm 2021 của PPG, ô tô màu trắng, đen, xám và bạc chiếm tới 78% thị phần ô tô toàn cầu, trong đó màu trắng luôn dẫn đầu. Trong khi đó, các màu sắc rực rỡ như đỏ, xanh lam chỉ chiếm chưa tới 15%. Báo cáo thường niên về xu hướng màu sắc ô tô phổ biến nhất toàn cầu - Color Popularity Report năm 2025 của Axalta (Công ty hàng đầu thế giới trong ngành công nghiệp sơn phủ) công bố mới đây cho thấy màu trắng vẫn là màu sắc ô tô phổ biến nhất và được người tiêu dùng ô tô toàn cầu ưa chuộng nhất.

Trong năm 2025, ô tô màu trắng chiếm tới 29% tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường. Đây là năm thứ 14 liên tiếp ô tô màu trắng chiếm tỷ lệ cao nhất trong nghiên cứu khảo sát xếp hạng của Axalta.

Vì sao ô tô màu trắng được người mua chuộng nhất thị trường hơn 15 năm qua? - Ảnh 2.

Trong năm 2025, ô tô màu trắng chiếm tới 29% tổng lượng ô tô tiêu thụ trên thị trường

Ảnh: B.H

Trong khi đó, kết quả phân tích hơn 20 triệu xe từ năm 2004 - 2023 được iSeeCars - Công ty chuyên khảo sát thị trường ô tô đã qua sử dụng có trụ sở tại Mỹ công bố cho thấy, thị phần ô tô màu sắc trung tính (trắng, đen, xám, bạc…) tăng từ 60% vào năm 2004 lên 80% vào năm 2023. Màu có mức tăng trưởng mạnh nhất là màu xám (tăng 82%), tiếp theo là màu trắng và đen.

Vì sao ô tô màu trắng được ưa chuộng nhất?

Theo các chuyên gia phân tích, có nhiều yếu tố xuất phát từ cả người bán lẫn người mua giúp ô tô màu trắng được ưa chuộng nhất thị trường ô tô.

Một trong những lý do quan trọng nhất là tính "an toàn" trong lựa chọn. Màu trắng mang cảm giác trung tính, phù hợp nhiều độ tuổi, giới tính và mục đích sử dụng. Với người mua xe lần đầu - nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng lớn, yếu tố dễ bán lại luôn được cân nhắc. Trên thị trường xe cũ, xe màu trắng thường dễ giao dịch hơn do ít kén người mua. Điều này khiến không ít khách hàng chọn màu trắng ngay từ đầu để bảo toàn giá trị tài sản.

Vì sao ô tô màu trắng được người mua chuộng nhất thị trường hơn 15 năm qua? - Ảnh 3.

Trên thị trường xe cũ, xe màu trắng thường dễ giao dịch hơn do ít kén người mua

Ảnh: B.H

Bên cạnh đó, so với các màu tối như đen hay xanh đậm, lớp sơn trắng có xu hướng ít lộ vết xước nhỏ, bụi bẩn hoặc xoáy sơn do rửa xe không đúng cách. Trong điều kiện khí hậu nóng ẩm, nhiều bụi như tại Việt Nam, ưu điểm này càng rõ rệt. Đặc biệt, màu trắng phản xạ ánh sáng tốt hơn, giúp xe trông sáng, sạch và mới lâu hơn về mặt thị giác.

Trong khoảng gần hai thập kỷ qua, thiết kế ô tô chuyển dần sang phong cách tối giản, đường nét sắc sảo và bề mặt thân xe phẳng hơn. Màu trắng giúp làm nổi bật các đường gân, mảng khối và chi tiết thiết kế, tạo cảm giác hiện đại, công nghệ cao. Không ít hãng ô tô xem màu trắng kết hợp xanh dương để nhấn mạnh hình ảnh tương lai đặc biệt trên xe điện và xe hybrid những phân khúc đang tăng trưởng mạnh. 

Vì sao ô tô màu trắng được người mua chuộng nhất thị trường hơn 15 năm qua? - Ảnh 4.

Ở góc độ của nhà sản xuất, màu trắng là lựa chọn dễ tiêu chuẩn hóa trong dây chuyền sơn, giúp tối ưu chi phí và quy trình

Ảnh: B.H

Ở góc độ của nhà sản xuất, màu trắng là lựa chọn dễ tiêu chuẩn hóa trong dây chuyền sơn, giúp tối ưu chi phí và quy trình. Khi nhu cầu thị trường cao, các hãng xe càng có động lực duy trì màu trắng như lựa chọn mặc định trong nhiều phiên bản.

