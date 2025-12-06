Tại sao TP.HCM cần một ‘sân khấu’ đô thị đậm chất Broadway?

Trong bối cảnh Nam Sài Gòn đang trỗi dậy với động lực hạ tầng và cộng đồng cư dân tinh hoa, Essensia Broadway xuất hiện như lời giải mới, đưa khái niệm Art–Urban trở thành nền tảng cho một không gian biểu tượng của khu vực.

"Sân khấu" đô thị - Điểm nhấn tạo nên sắc màu của những thành phố lớn

Broadway ở New York hay Champs-Élysées của Paris từ lâu đã vượt khỏi vai trò của những tuyến phố thương mại thông thường để trở thành biểu tượng kinh tế - văn hóa của mỗi thành phố. Broadway mang về hàng tỉ USD doanh thu mỗi năm nhờ hệ thống nhà hát, nhà hàng, khách sạn và chuỗi dịch vụ phụ trợ. Tương tự, Champs-Élysées lại là điểm hội tụ của thời trang, ẩm thực và du lịch, nơi giá thuê mặt bằng luôn nằm trong nhóm đắt đỏ nhất thế giới.

Những đại lộ huyền thoại không chỉ là nơi giao thương, mà còn là sân khấu sống động của văn hóa và thời trang ẢNH: SHUTTERSTOCK

Điểm chung của những "sân khấu" đô thị này không chỉ nằm ở ánh sáng hay kiến trúc, mà còn ở khả năng kích hoạt toàn bộ đời sống kinh tế - xã hội. Chúng tạo ra sức hút liên tục 24/7, thúc đẩy hoạt động thương mại, nâng giá trị bất động sản và hình thành bản sắc rõ rệt cho đô thị.

Từ thực tiễn đó có thể nhìn lại TP.HCM. Dù sôi động, giàu năng lượng và liên tục chuyển mình, thành phố vẫn thiếu một đại lộ có thể đảm nhận vai trò kết nối và biểu đạt bản sắc tương tự. Các trục thương mại hiện nay chủ yếu phục vụ nhu cầu mua sắm hoặc giải trí đơn lẻ nhưng chưa tạo nên một "phông nền đô thị", nơi nhịp sống, trải nghiệm và văn hóa có thể hòa quyện để hình thành dấu ấn nhận diện riêng.

Nam Sài Gòn - Tâm điểm tăng trưởng mới với động lực hạ tầng mạnh mẽ

Trong bối cảnh TP.HCM đang tìm kiếm một không gian đủ tầm để kiến tạo "sân khấu' đô thị cho kỷ nguyên phát triển mới, Nam Sài Gòn nổi lên như khu vực hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi nhất. Theo đồ án quy hoạch TP.HCM đến năm 2040, khu vực này được định hướng phát triển theo mô hình công nghệ cao, văn hóa - nghệ thuật, giải trí, triển lãm, du lịch sinh thái và thương mại - dịch vụ.

Nam Sài Gòn đang bước vào thời kỳ chuyển mạnh mẽ với hàng loạt hạ tầng trọng điểm ẢNH: HOÀNG LUÂN

Hạ tầng là động lực then chốt giúp khu nam tăng tốc. Hầm chui Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ cùng loạt cầu Rạch Đỉa, Long Kiểng, Phước Long và Cây Khô đã hoàn thành, cải thiện đáng kể lưu thông nội khu vực. Cao tốc Bến Lức - Long Thành dự kiến vận hành từ năm 2026 sẽ mở rộng kết nối liên vùng. Song song đó, các dự án trọng điểm như tuyến Metro số 4, Metro Bến Thành - Cần Giờ, cầu Thủ Thiêm 4, kế hoạch mở rộng trục Nguyễn Hữu Thọ và dự án mở rộng trục Nguyễn Tất Thành tiếp tục củng cố vai trò chiến lược của khu Nam trong cấu trúc đô thị TP.HCM, tạo nền tảng để khu vực này bứt phá về cả hạ tầng, thương mại và bản sắc đô thị.

Sự bứt phá về hạ tầng và chất lượng quy hoạch đã thu hút ngày càng nhiều cư dân đến an cư. Các dự án đã góp phần định hình diện mạo Nam Sài Gòn như khu đô thị Dragon City, quần thể Essensia Nam Sài Gòn và đô thị Celesta là minh chứng rõ nét. Nơi đây quy tụ cộng đồng tinh hoa từ các gia đình trẻ thành đạt, chuyên gia, Việt kiều và chủ doanh nghiệp. Điều này không chỉ góp phần nâng tầm đời sống chất lượng cao tại khu vực mà còn tạo ra nhu cầu lớn đối với thương mại, dịch vụ, nghệ thuật và phong cách sống khác biệt.

Đó cũng chính là điều kiện để Nam Sài Gòn có thể hình thành những không gian mang tính biểu tượng cho TP.HCM và Essensia Broadway ra đời như lời đáp trọn vẹn.

Essensia Broadway - Phố thị Art-Urban đầu tiên tại Nam Sài Gòn

Essensia Broadway là dự án thứ ba thuộc quần thể Essensia Nam Sài Gòn của Nhà phát triển Phú Long. Dự án tọa lạc trên mặt tiền đại lộ Nguyễn Hữu Thọ (lộ giới quy hoạch 60m), đồng thời nằm giữa quần thể đô thị Celesta và đối diện khu dân cư hàng hiệu Essensia Sky & Parkway Saigon WorldHotels Residences. Từ vị trí này, Essensia Broadway được bao quanh bởi cộng đồng tinh hoa và hệ sinh thái dịch vụ cao cấp, tạo nên bối cảnh hoàn hảo để phát triển một không gian mang dấu ấn riêng.

Shophouse xuất hiện với kiến trúc đậm chất The Great Gatsby ẢNH: PHÚ LONG

Lấy cảm hứng từ tinh thần nhạc kịch Broadway và đường nét đặc trưng của Art-Deco, Essensia Broadway được kiến tạo như một "sân khấu" đô thị thu nhỏ với ba "nhân vật": Shophouse (31 căn), Townhouse (56 căn) và Clubhouse trung tâm. Nếu shophouse gợi nhớ vẻ xa hoa đậm chất The Great Gatsby thì Townhouse kể câu chuyện tinh tế của "The Rewritten House"; còn Clubhouse với kiến trúc đôi ấn tượng sẽ mang đến sắc thái huyền ảo của Aladdin giữa lòng khu phố. Tiếp nối ba "nhân vật", hệ tiện ích của Essensia Broadway được tổ chức như một chuỗi phân cảnh liền mạch, trải dài trên quy mô hơn 3.000m². Từ công viên và quảng trường Broadway, quảng trường nhạc nước, công viên thú cưng đến khán đài ngoài trời, cầu đi bộ ngắm cảnh, đường chạy bộ, sân chơi trẻ em, chòi BBQ, vườn trị liệu… mỗi không gian là một trải nghiệm riêng, phục vụ đa dạng nhu cầu thư giãn, vận động và giao lưu cộng đồng. Dự án tọa lạc ở vị trí đắc địa và bao quanh bởi đầy đủ tiện ích ẢNH: PHÚ LONG Quan trọng không kém, vị trí của dự án trên trục Nguyễn Hữu Thọ giúp cư dân dễ dàng tiếp cận hệ sinh thái tiện ích hoàn chỉnh của khu nam gồm: hệ thống giáo dục quốc tế từ mầm non đến đại học (SSIS, BVIS, KinderWorld, Victoria School, RMIT); hệ thống y tế hàng đầu (FV, Tâm Đức, Tâm Anh); các trung tâm thương mại lớn (SC VivoCity, Crescent Mall, Lotte Mart hay Aeon Mall).

Trong bối cảnh Nhà Bè - trung tâm Nam Sài Gòn - gần như không có dự án thấp tầng mới trong giai đoạn hiện nay, Nhà phát triển Phú Long mang đến Essensia Broadway như một bổ sung hiếm có, không chỉ bổ sung sản phẩm nhà ở thương mại mà còn kiến tạo điểm đến nổi bật cho người mua ở thực lẫn nhà đầu tư muốn sở hữu một "mặt tiền sân khấu" giàu giá trị. Đây cũng là bước khởi đầu để Phú Long kiến tạo một dấu ấn đô thị khác biệt.