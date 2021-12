Tại sao trị nám mãi không hết, cứ tái đi tái lại?

Nám da là một trong những vấn đề “nan giải” thường gặp nhất ở chị em phụ nữ. Cũng chính vì vậy, đội ngũ chuyên gia tại dược mỹ phẩm Image Skincare đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết, để cho ra mắt những sản phẩm trị nám hiệu quả. Tình trạng nám da không chỉ cải thiện rõ rệt mà còn hạn chế nguy cơ nám tái phát trở lại. Đây thực sự là bước đột phá, giúp nhiều chị em lấy lại làn da láng mịn, tự tin hơn. Bài viết này sẽ bật mí đến bạn công thức “vàng” trong điều trị dứt điểm nám từ chuyên gia da liễu.

99% phụ nữ trị nám không hết tận gốc, tái lại nhiều lần

Nám da là tình trạng da bị đổi màu hoặc sẫm màu do sự khác biệt về mật độ sắc tố melanin. Khi lượng melanin tăng cao sẽ gây ra sự đổi màu sắc tố da. Tình trạng này thường xuất hiện ở phụ nữ trên 30 tuổi. Nguyên nhân chủ yếu là do thay đổi hormone khi mang thai, sinh con, do stress, lão hóa, hoặc tác động của ánh nắng mặt trời. Nếu không điều trị sớm, nám da sẽ ngày một sậm màu, lan rộng và gây mất thẩm mỹ trầm trọng.

Tuy nhiên, việc điều trị nám dứt điểm không hề dễ dàng. Rất nhiều chị em gặp phải tình trạng nám tái đi tái lại nhiều lần. Nhất là những ai bị nám lâu năm, chân nám đã ăn sâu vào bên trong da.

Theo các chuyên gia da liễu hàng đầu, để trị nám dứt điểm, không tái phát, đòi hỏi chúng ta phải ngăn chặn được sự sản sinh hắc tố từ melanin dưới đáy da. Thế nhưng, hiện nay có rất ít sản phẩm có thể phá hủy chân nám sâu bên trong. Đa số các loại kem trên thị trường chỉ tác động hời hợt trên bề mặt, nên nám da dễ tái phát trở lại. Ngoài ra, việc bảo vệ da không đúng cách sau điều trị cũng là nguyên nhân phổ biến khiến nám tái phát.

Hiện nay, kết hợp mỹ phẩm bôi thoa ngoài da với sản phẩm trị nám từ bên trong là xu hướng được nhiều chị em lựa chọn, nhằm điều trị dứt điểm nám. Kết hợp với đó là bảo vệ làn da kỹ càng trước ánh nắng mặt trời - Tác nhân hàng đầu gây nám da, sạm màu.

Bộ 3 trị nám hoàn hảo đến từ hãng dược mỹ phẩm hàng đầu nước Mỹ

Liệu trình trị nám với 3 bước đơn giản của thương hiệu Image Skincare đang được rất nhiều chuyên gia da liễu đánh giá cao. Trong đó, serum Image Iluma đảm nhận nhiệm vụ trị nám bên ngoài bề mặt da; viên uống Hush & Hush “xử lý” nguyên nhân gây nám từ bên trong; kem chống nắng Prevention bảo vệ “thành quả” điều trị, ngừa nám tái phát.

Trị nám từ bên ngoài bằng Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator

Đây là một trong những loại mỹ phẩm trị nám hiện nay, được rất nhiều chuyên gia da liễu đánh giá tích cực và khuyên dùng để điều trị nám da lâu năm. Điển hình như: TS-BS Trần Ngọc Ánh, BS.CKI Da liễu Nguyễn Phương Thảo, ThS-BS Phạm Thị Bích Na, TS-DS Mai Xuân Lan.

Về công dụng

Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator có khả năng làm mờ nám, sáng da chỉ sau 4 tuần. Kết quả này được ghi nhận thông qua khảo sát lâm sàng. Trong đó, có đến 97% người tham gia báo cáo loại serum này có thể làm tăng độ sáng ở những vùng da không đều màu; 93% cho rằng làn da sáng và rạng rỡ hơn. Đặc biệt, sau 12 tuần, 100% người tham gia khảo sát đồng ý sản phẩm có thể làm mờ nám, sáng da một cách rõ rệt.

Không chỉ mờ nám, làm sáng da và giúp da rạng rỡ, trẻ trung hơn, Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator còn cấp ẩm, củng cố hàng rào bảo vệ da. Từ đó, làn da có độ khỏe khoắn và ít chịu tác động của UV và các yếu tố môi trường. Giúp tình trạng nám được cải thiện rõ rệt, duy trì dài lâu, hạn chế tái phát.

Thành phần

Các chuyên gia da liễu cộng tác tại Image Skincare đã dành rất nhiều thời gian cho việc nghiên cứu, thử nghiệm công thức sản phẩm. Sau nhiều năm, công thức trị nám của serum Image Iluma đã ra đời và đạt kết quả đáng kinh ngạc. Đó là bởi sự góp mặt của “bộ tứ” siêu đỉnh: a xít Tranexamic, a xít Glycolic, vitamin C và Niacinamide.

4 thành phần này nổi tiếng là “vàng mười” trong việc điều trị nám, làm sáng và đều màu da. Cũng như chống ô xy hóa, duy trì làn da tươi trẻ rạng ngời. Ngoài ra, trong serum còn có sự góp mặt của chiết xuất rễ nhân sâm, rễ cam thảo, Acetyl tetrapeptide… Đặc biệt, Serum Image Iluma Intense Facial Illuminator không chứa dầu khoáng, parabens, phthalates, hương liệu hóa học…

Beauty Blogger Call Me Duy dành nhiều lời khen cho khả năng trị nám và làm sáng da của serum Image Iluma

Ưu điểm nổi bật

● Thiết kế dạng chai nhỏ gọn, sang trọng, có nắp vặn chắc chắn, tránh làm sản phẩm bị ô xy hóa và đảm bảo vệ sinh. Ngoài ra, sản phẩm có đầu pump nhỏ giọt, dễ lấy tinh chất khi sử dụng.

● Kết cấu serum mỏng nhẹ, có độ thẩm thấu nhanh, không gây bít rít khó chịu.

● Mùi tinh dầu phong lữ cùng vị cam tươi mát, tạo cảm giác dễ chịu khi thoa trên da.

● Bảng thành phần lành tính, phù hợp với cả những ai dị ứng với Hydroquinone.

● Không gây bong tróc, mẩn đỏ như một số sản phẩm trị nám khác.

● Cải thiện tình trạng nám, tàn nhang rõ rệt sau 4 - 8 tuần. Da có độ căng bóng, sáng mịn, đều màu và rạng rỡ lên trông thấy.

Xem chi tiết sản phẩm chính hãng tại đây và nhận ưu đãi: https://imagevietnam.vn/iluma/serum-tri-nam-trang-da-image-iluma-intense-facial-illuminator.html

Trị nám từ bên trong bằng Viên uống Hush & Hush SkinCapsule Brighten+

Đến từ hãng Hush & Hush Hoa Kỳ, viên uống Hush & Hush SkinCapsule Brighten+ có khả năng ức chế melanin, điều trị nám da từ bên trong cơ thể. Đặc biệt, sản phẩm không chứa chất bảo quản, gelatin, chất tạo màu, chất phụ gia… Nên dễ dàng dung nạp vào cơ thể mà không gây bất kỳ tác dụng phụ nào.





Công dụng trị nám tận gốc

Viên uống Hush & Hush SkinCapsule Brighten+ có khả năng ức chế hắc sắc tố melanin - nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tình trạng nám da, tàn nhang, sạm màu. Đồng thời bổ sung thêm nhiều chất chống ô xy hóa, ngăn ngừa hoạt động của các gốc tự do, chặn đứng quá trình lão hóa và giữ cho làn da tươi trẻ dài lâu.

Thành phần

Viên uống trắng da Hush & Hush kết hợp 13 nguyên liệu đã được chứng minh lâm sàng về hiệu quả làm sáng da, chống lão hóa. Nổi bật trong số đó là: SkinAx2TM, Pomanox®, Amlamax®:, Lutemax, Saberry®, kẽm, Vitamin C. Bên cạnh đó, Hush & Hush SkinCapsule Brighten+ còn chứa chiết xuất rau sam, dương xỉ, hồng sâm, trà xanh… Đây đều là những thành phần lành tính, thường xuyên góp mặt trong các sản phẩm làm đẹp da nhờ độ lành tính cao.

Ưu điểm nổi bật:

● Viên uống được đựng trong chai có bao bì đơn giản, sang trọng.

● Sử dụng đơn giản, chỉ cần uống 2 viên mỗi ngày, sau bữa ăn, không mất nhiều thời gian.

● Dùng đều đặn trong 1 - 3 tháng, làn da có sự cải thiện khá rõ rệt, da sáng hồng và giảm nám, tàn nhang. Khi kết hợp với sản phẩm thoa ngoài da sẽ đạt hiệu quả nhanh hơn, tốt hơn.

● Bảng thành phần lành tính, không gây nóng trong người, không gây nổi mụn hay tác dụng phụ nào.

Tìm hiểu ngay và nhận ưu đãi: https://bit.ly/3mFNgRe

Bảo vệ da, ngừa nám tái phát bằng kem chống nắng Image Prevention SPF50 Daily Ultimate Moisturizer

Nếu như serum Image Iluma trị nám bên ngoài, viên uống Hush & Hush trị nám thì bên trong, thì kem chống nắng Image sẽ đảm nhận vai trò “kỵ sĩ” bảo vệ thành quả trị nám của bạn. Vì ánh nắng là “kẻ thù” hàng đầu, khiến làn da bị sạm màu, tái phát nám trở lại. Image Prevention SPF 50 Daily Ultimate Moisturizer có chỉ số SPF 50 lý tưởng sẽ giúp làn da của bạn được bảo vệ một cách toàn diện.

Công dụng

Kem chống nắng Image Prevention SPF 50 Daily Ultimate Moisturizer giúp bảo vệ da trước tia UVA, UVB và một số tác nhân có hại bên ngoài môi trường. Từ đó ngăn ngừa nám, sạm, lão hóa da. Ngoài ra, sản phẩm này còn cấp ẩm, làm mịn da, giúp da trắng sáng và sửa chữa các tổn thương DNA do ánh nắng mặt trời gây ra.

Thành phần

Bảng thành phần của kem chống nắng Image Prevention SPF 50 nổi bật với sự góp mặt của 9% Zinc oxide, 7.5% Octinoxate, chiết xuất hạt nho, trà xanh, Photosomes, Bv-osc (vitamin C)... Đây đều là những thành phần lành tính, khi dùng trên da rất dễ chịu, giảm nhanh tình trạng khô da, sưng viêm nếu có.

Ưu điểm

● Thiết kế dạng tuýp nhỏ gọn, dễ sử dụng và mang theo khi cần thiết.

● Chất kem màu trắng sữa, có hương mùi cam dịu nhẹ, khi thoa lên da dễ chịu, dễ tán đều, không bị vón cục và không gây bóng nhờn.

● Thành phần kem chống nắng bổ sung nhiều hoạt chất dưỡng ẩm nên khi thoa có cảm giác mượt mà, nâng tone nhẹ nhàng.

● Không chỉ bảo vệ da trước tia UV, ngăn ngừa nám sạm, mà còn chặn ảnh hưởng của tia IR, ánh sáng xanh.

● Thành phần lành tính.

Xem chi tiết và nhận ưu đãi: https://imagevietnam.vn/prevention/kem-chong-nang-image-skincare-prevention-spf-50-daily-ultimate-moisturizer.html

Nám da không khó điều trị, chỉ cần bạn tìm đúng phương pháp! Kết hợp bộ 3 sản phẩm đến từ Image Skincare sẽ giúp bạn sớm điều trị nám dứt điểm, không tái phát trở lại.