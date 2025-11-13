Tại sao trứng gà Ba Huân bị cưỡng chế dừng thủ tục hải quan?

Theo Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 74 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể, Đội trưởng Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ hàng hóa thuộc khoản 2 điều 131 luật Quản lý thuế ngày 13.6.2019) của Công ty CP Ba Huân (mã số thuế 0304244470, địa chỉ: 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM) để thi hành công văn 3048 ngày 30.10.2025 của Thuế cơ sở 6 TP.HCM.

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Số tiền nợ thuế là gần 51,325 tỉ đồng. Quyết định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày công bố và sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đầy đủ vào ngân sách.

Sả phẩm trứng gà Ba Huân bày bán trong Co.op Smile ẢNH: NG.NGA

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Ba Huân được thành lập ngày 23.6.2006; đến tháng 9.2022, Công ty CP Ba Huân đã có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Trần Việt Hưng - vừa giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Báo cáo top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cho biết, Công ty Ba Huân chiếm hơn 30% thị phần trứng thanh trùng tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, Malaysia, Singapore.

Trước đó, ngày 7.11, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 cũng có công văn 1943 gửi Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk) đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH xây dựng Điện Long Vân (phường Ea Kao, Đắk Lắk). Lý do đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh do cơ quan hải quan đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được số tiền nợ thuế. Số tiền nợ thuế quá hạn của Công ty TNHH xây dựng Điện Long Vân là hơn 40,25 triệu đồng.

Công văn của Hải quan cửa cảng Sài Gòn khu vực 3 cũng nêu rõ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị thu hồi của hải quan, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo cho Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 về lý do không thu hồi.