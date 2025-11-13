Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

Tại sao trứng gà Ba Huân bị cưỡng chế dừng thủ tục hải quan?

Nguyên Nga
Nguyên Nga
13/11/2025 18:04 GMT+7

Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 (Chi cục Hải quan Khu vực II) vừa có quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của Công ty CP Ba Huân.

Theo Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3, đơn vị này vừa ban hành Quyết định số 74 về việc cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Cụ thể, Đội trưởng Hải quan cảng Sài Gòn khu vực 3 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu (trừ hàng hóa thuộc khoản 2 điều 131 luật Quản lý thuế ngày 13.6.2019) của Công ty CP Ba Huân (mã số thuế 0304244470, địa chỉ: 22 Nguyễn Đình Chi, phường Bình Tây, TP.HCM) để thi hành công văn 3048 ngày 30.10.2025 của Thuế cơ sở 6 TP.HCM.

Lý do bị cưỡng chế: Người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn 90 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp theo quy định.

Số tiền nợ thuế là gần 51,325 tỉ đồng. Quyết định có hiệu lực 1 năm kể từ ngày công bố và sẽ chấm dứt hiệu lực kể từ khi tiền thuế nợ được nộp đầy đủ vào ngân sách.

Tại sao trứng gà Ba Huân bị cưỡng chế dừng thủ tục hải quan?- Ảnh 1.

Sả phẩm trứng gà Ba Huân bày bán trong Co.op Smile

ẢNH: NG.NGA

Trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty CP Ba Huân được thành lập ngày 23.6.2006; đến tháng 9.2022, Công ty CP Ba Huân đã có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật là ông Trần Việt Hưng - vừa giữ chức vụ Tổng giám đốc.

Báo cáo top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam cho biết, Công ty Ba Huân chiếm hơn 30% thị phần trứng thanh trùng tại thị trường Việt Nam. Sản phẩm được xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông, Malaysia, Singapore. 

Trước đó, ngày 7.11, Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 cũng có công văn 1943 gửi Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk) đề nghị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với Công ty TNHH xây dựng Điện Long Vân (phường Ea Kao, Đắk Lắk). Lý do đề nghị thu hồi giấy phép kinh doanh do cơ quan hải quan đã thực hiện biện pháp cưỡng chế nhưng vẫn chưa thu hồi được số tiền nợ thuế. Số tiền nợ thuế quá hạn của Công ty TNHH xây dựng Điện Long Vân là hơn 40,25 triệu đồng.

Công văn của Hải quan cửa cảng Sài Gòn khu vực 3 cũng nêu rõ trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận văn bản đề nghị thu hồi của hải quan, Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính tỉnh Đắk Lắk phải ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thông báo cho Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 3 về lý do không thu hồi.

Tin liên quan

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, tiếp tục cưỡng chế dừng thủ tục hải quan Xuyên Việt Oil

Nợ thuế 1.800 tỉ đồng, tiếp tục cưỡng chế dừng thủ tục hải quan Xuyên Việt Oil

Số nợ thuế của Công ty TNHH thương mại vận tải và du lịch Xuyên Việt Oil đã tăng đến 1.828 tỉ đồng, mới đây, cơ quan hải quan đã ban hành quyết định cưỡng chế dừng làm thủ tục hải quan với doanh nghiệp này.

Một công ty bị cưỡng chế dừng thủ tục hải quan do nợ thuế

Khám phá thêm chủ đề

Hải quan cưỡng chế dừng thủ tục trứng gà Ba Huân nợ thuế quá hạn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận