Tái sử dụng chai nhựa để đựng nước uống, gia vị có gây hại sức khỏe?

Nhiều người vẫn giữ thói quen tái sử dụng chai nhựa PET

Không khó để bắt gặp hình ảnh những chai nhựa PET đã qua sử dụng được người dân rửa sạch xếp ngay ngắn trong bếp để tái sử dụng.

"Tôi thấy các chai nước suối khá sạch sẽ và tiện lợi nên thường giữ lại để rót nước sôi để nguội, nước lọc vào mang theo uống, hoặc khi cần đựng các dung dịch chất lỏng gì thì có để dùng nên ít khi vứt đi", chị Nguyễn Thị Thanh (32 tuổi, ở phường Long Bình, TP.HCM) chia sẻ.

Ở các khu trọ sinh viên, chai nhựa còn được tận dụng đủ cách. "Em thường gom chai nhựa về để làm cốc đá bỏ vào tủ lạnh, làm phễu để đong gạo, với bình nước suối lớn thì em đựng nước uống hàng ngày ở phòng trọ, chai suối nhỏ thì mang nước theo đi học...", Thu Hằng, sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn - ĐHQG TP.HCM, kể.

Tái sử dụng chai nhựa để đựng nước uống, gia vị ẢNH: Lê Cầm

Một số gia đình cũng tận dụng chai nhựa PET để đựng dầu ăn, nước mắm, thậm chí pha sẵn nước chanh, nước sâm cho tiện. Cô Trần Thị Thanh (ở phường Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Chai nhựa nhẹ, dễ sử dụng, với lại vứt đi thì phí, tôi hay trữ lại để đựng gia vị, mật ong, nước cốt trái cây, nước mát... bỏ tủ lạnh uống dần".

Những thói quen này rất phổ biến, nhất là ở những gia đình muốn tiết kiệm hoặc ưa tiện lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc tái sử dụng quá nhiều lần hoặc đựng chất lỏng nóng có thể làm chai nhựa giải phóng hóa chất, kim loại nặng, gây ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài.

Các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng sức khỏe khi tái sử dụng chai nhựa PET

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, chai nhựa PET là chai được làm từ nhựa Polyethylene Terephthalate (PET), còn gọi là nhựa số 1. Loại nhựa này nổi tiếng với độ bền cao, nhẹ, trong suốt, và khả năng chống thấm tốt, được dùng rộng rãi để sản xuất chai đựng nước uống, nước ngọt, mỹ phẩm và dược phẩm.

Thường dưới đáy chai nếu thấy ký hiệu tam giác với số 1, chữ PET hoặc PETE, đó là nhựa PET - chỉ nên dùng một lần.

Ký hiệu nhận diện chai nhựa PET dưới đáy chai ẢNH: LÊ CẦM

Theo bác sĩ Uyên, khi tái sử dụng chai nhựa PET có thể tiềm ẩn một số rủi ro:

Tích tụ vi khuẩn: Việc sử dụng nhiều lần mà không vệ sinh đúng cách có thể dẫn đến nhiễm khuẩn, gây ra nguy hại cho sức khỏe.

Phơi nhiễm hóa chất: Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao (trên 70°C) hoặc để lâu dưới ánh nắng mặt trời, cấu trúc nhựa PET có thể bị biến dạng và giải phóng các hóa chất như phthalate và antimony vào đồ uống hoặc thực phẩm bên trong.

"Vì vậy không nên dùng chai nhựa lại nhiều lần để đựng nước uống, đặc biệt là nước nóng. Nếu bắt buộc tái sử dụng, chỉ đựng nước lạnh, trong thời gian ngắn, rửa sạch và để khô hoàn toàn trước khi dùng lại. Tốt nhất sử dụng chai chuyên dụng (nhựa HDPE số 2, PP số 5, hoặc inox, thủy tinh) cho tái sử dụng lâu dài", bác sĩ Bích Uyên khuyến cáo.