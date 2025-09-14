Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Tái sử dụng chai nhựa để đựng nước uống, gia vị có gây hại sức khỏe?

Lê Cầm
Lê Cầm
14/09/2025 15:10 GMT+7

Nhiều gia đình vẫn giữ thói quen tái sử dụng chai nhựa PET để đựng nước uống, nước mắm, dầu ăn... Tuy nhiên, chuyên gia cảnh báo việc lạm dụng tái sử dụng chai nhựa có thể khiến vi khuẩn, hóa chất xâm nhập vào cơ thể.

Nhiều người vẫn giữ thói quen tái sử dụng chai nhựa PET

Không khó để bắt gặp hình ảnh những chai nhựa PET đã qua sử dụng được người dân rửa sạch xếp ngay ngắn trong bếp để tái sử dụng.

"Tôi thấy các chai nước suối khá sạch sẽ và tiện lợi nên thường giữ lại để rót nước sôi để nguội, nước lọc vào mang theo uống, hoặc khi cần đựng các dung dịch chất lỏng gì thì có để dùng nên ít khi vứt đi", chị Nguyễn Thị Thanh (32 tuổi, ở phường Long Bình, TP.HCM) chia sẻ.

Ở các khu trọ sinh viên, chai nhựa còn được tận dụng đủ cách. "Em thường gom chai nhựa về để làm cốc đá bỏ vào tủ lạnh, làm phễu để đong gạo, với bình nước suối lớn thì em đựng nước uống hàng ngày ở phòng trọ, chai suối nhỏ thì mang nước theo đi học...", Thu Hằng, sinh viên năm 3, Trường ĐH Khoa học xã hội nhân văn - ĐHQG TP.HCM, kể.

Tái sử dụng chai nhựa để đựng nước uống, gia vị có gây hại sức khỏe? - Ảnh 1.

Tái sử dụng chai nhựa để đựng nước uống, gia vị

ẢNH: Lê Cầm

Một số gia đình cũng tận dụng chai nhựa PET để đựng dầu ăn, nước mắm, thậm chí pha sẵn nước chanh, nước sâm cho tiện. Cô Trần Thị Thanh (ở phường Thủ Đức, TP.HCM) chia sẻ: "Chai nhựa nhẹ, dễ sử dụng, với lại vứt đi thì phí, tôi hay trữ lại để đựng gia vị, mật ong, nước cốt trái cây, nước mát... bỏ tủ lạnh uống dần".

Những thói quen này rất phổ biến, nhất là ở những gia đình muốn tiết kiệm hoặc ưa tiện lợi. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng việc tái sử dụng quá nhiều lần hoặc đựng chất lỏng nóng có thể làm chai nhựa giải phóng hóa chất, kim loại nặng, gây ảnh hưởng sức khỏe về lâu dài.

Các nguy cơ tiềm ẩn ảnh hưởng sức khỏe khi tái sử dụng chai nhựa PET

Bác sĩ chuyên khoa 1 Bùi Hoàng Bích Uyên, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, chai nhựa PET là chai được làm từ nhựa Polyethylene Terephthalate (PET), còn gọi là nhựa số 1. Loại nhựa này nổi tiếng với độ bền cao, nhẹ, trong suốt, và khả năng chống thấm tốt, được dùng rộng rãi để sản xuất chai đựng nước uống, nước ngọt, mỹ phẩm và dược phẩm.

Thường dưới đáy chai nếu thấy ký hiệu tam giác với số 1, chữ PET hoặc PETE, đó là nhựa PET - chỉ nên dùng một lần.

Tái sử dụng chai nhựa để đựng nước uống, gia vị có gây hại sức khỏe? - Ảnh 3.

Ký hiệu nhận diện chai nhựa PET dưới đáy chai

ẢNH: LÊ CẦM

Theo bác sĩ Uyên, khi tái sử dụng chai nhựa PET có thể tiềm ẩn một số rủi ro:

Tích tụ vi khuẩn: Việc sử dụng nhiều lần mà không vệ sinh đúng cách có thể dẫn đến nhiễm khuẩn, gây ra nguy hại cho sức khỏe.

Phơi nhiễm hóa chất: Khi tiếp xúc với nhiệt độ cao (trên 70°C) hoặc để lâu dưới ánh nắng mặt trời, cấu trúc nhựa PET có thể bị biến dạng và giải phóng các hóa chất như phthalate và antimony vào đồ uống hoặc thực phẩm bên trong.

"Vì vậy không nên dùng chai nhựa lại nhiều lần để đựng nước uống, đặc biệt là nước nóng. Nếu bắt buộc tái sử dụng, chỉ đựng nước lạnh, trong thời gian ngắn, rửa sạch và để khô hoàn toàn trước khi dùng lại. Tốt nhất sử dụng chai chuyên dụng (nhựa HDPE số 2, PP số 5, hoặc inox, thủy tinh) cho tái sử dụng lâu dài", bác sĩ Bích Uyên khuyến cáo.

Tin liên quan

Chai nhựa đựng nước dễ có vi khuẩn, làm sao để vệ sinh đúng cách?

Chai nhựa đựng nước dễ có vi khuẩn, làm sao để vệ sinh đúng cách?

Chai nhựa được sử dụng rất phổ biến để đựng nước uống. Vì dùng nhiều ngày nên chai dễ có vi khuẩn tích tụ. Do đó, vệ sinh chai đúng cách rất cần thiết, giúp giảm nguy cơ gây bệnh cho người dùng.

Uống nước trong chai nhựa để lâu ngoài nắng nóng, tốt hay xấu?

Tái sử dụng chai nhựa lợi hay hại?

Khám phá thêm chủ đề

chai nhựa Kim loại nặng hóa chất chai nhựa PET Tái sử dụng chai nhựa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận