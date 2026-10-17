Tái thiết Vĩnh Hưng: Nhân 3,5 lần đất công cộng, cây xanh mặt nước gấp 22 lần

Kế thừa quy hoạch, tái thiết toàn diện

Dự thảo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang được tổ chức lấy ý kiến cộng đồng có quy mô khoảng 447 ha, bao trọn địa giới hành chính phường Vĩnh Hưng. Đồ án được xây dựng trên tinh thần kế thừa nền tảng định hướng phát triển của thành phố Hà Nội, đồng thời trực tiếp tháo gỡ những tồn đọng kéo dài qua nhiều thời kỳ để khơi thông nguồn lực phát triển đô thị.

Hiện trạng phường Vĩnh Hưng

Nhằm bảo đảm tính khả thi và phù hợp với thực tiễn phát triển đô thị, đồ án được chia thành hai phân vùng, bao gồm khoảng 206 ha dành cho khu vực tái thiết và phát triển đồng bộ theo các chuẩn mực hiện đại, cùng khoảng 241 ha tập trung cải tạo, chỉnh trang và nâng cấp toàn diện hệ thống hạ tầng cho các khu dân cư hiện hữu.

Cách tiếp cận song hành này được đánh giá là bước đi tiên phong, mở đường cho một chiến dịch tái thiết đô thị quy mô chưa từng có trong lịch sử phát triển không gian sống nội đô Hà Nội.

Ưu tiên an sinh: Đất công cộng tăng 3,5 lần

Bản chất cốt lõi của mô hình đô thị nén tại đồ án Vĩnh Hưng là tận dụng chiều cao xây dựng thông qua hệ thống công trình cao tầng hiện đại nhằm giảm thiểu mật độ xây dựng trên mặt đất. Giải pháp quy hoạch thông minh này giúp giải phóng một quỹ đất công cộng khổng lồ, ưu tiên tuyệt đối cho hạ tầng xã hội và không gian sinh thái. Nhờ đó, quỹ đất dành cho hạ tầng xã hội dự kiến đạt khoảng 83,68 ha, tăng gấp 3,5 lần so với hiện trạng vỏn vẹn 23,88 ha, góp phần giải quyết bài toán quá tải trường công, cơ sở y tế và thiếu không gian vui chơi giải trí, sinh hoạt văn hóa cộng đồng bấy lâu nay.

Bên cạnh đó, hệ thống công viên, cây xanh, mặt nước và thể dục thể thao rộng tới 42,5 ha, tăng gấp 22 lần so với con số hiện trạng chỉ 1,89ha, đóng vai trò như lá phổi xanh liên hoàn thanh lọc không khí cho toàn phường, góp phần cải thiện môi trường sống cho hàng chục ngàn người dân Vĩnh Hưng.

Quỹ đất dành cho hạ tầng xã hội (thương mại, giáo dục, y tế…) của Vĩnh Hưng dự kiến đạt khoảng 83,68 ha, tăng gấp 3,5 lần so với hiện trạng ẢNH: PHỐI CẢNH MINH HỌA

Đáng chú ý, bên cạnh quy hoạch 3 công viên công cộng lớn có quy mô 18,5ha (bao gồm cả mặt nước), đồ án đặt mục tiêu tạo ra mạng lưới xanh liên hoàn, tích hợp dải cây xanh sinh thái ven sông Hồng vào sâu trong lòng đô thị. Nhờ đó, xác lập tiêu chuẩn lý tưởng trong bán kính từ 300 đến 500 m, bảo đảm mọi công viên, vườn hoa, sân chơi đều nằm trong khoảng cách đi bộ thuận tiện từ mỗi nhà, đưa không gian sinh thái trở thành một phần thụ hưởng gắn với nhịp sống thường nhật của người dân.

“Đô thị 15 phút” và mô hình TOD: Chuẩn sống mới nội đô

Lần đầu tiên tại một dự án tái thiết nội đô quy mô lớn, mô hình “đô thị 15 phút” được áp dụng làm hạt nhân phát triển nhằm mang lại chuẩn sống tiện nghi và nhân văn. Tại đây, mọi nhu cầu thiết yếu từ giáo dục, chăm sóc sức khỏe, mua sắm đến rèn luyện thể thao, giải trí đều được gói gọn trong vòng 15 phút di chuyển nhẹ nhàng bằng đi bộ hoặc phương tiện công cộng, giúp giải phóng thời gian kẹt xe và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Mở rộng ngõ, quy hoạch các trục đường lớn và áp dụng mô hình TOD, giao thông Vĩnh Hưng sẽ có sự lột xác toàn diện ẢNH: PHỐI CẢNH MINH HỌA

Đồng thời, việc tích hợp mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng (TOD) kết hợp buýt nhanh, đường sắt đô thị (metro số 4, 8, 15 đi qua địa bàn) tương lai cùng hạ tầng đi bộ đa tầng sẽ hình thành thói quen di chuyển xanh và giảm tải áp lực cho phương tiện cá nhân.

Không gian ngầm đô thị cũng được tối ưu hóa cho bãi đỗ xe thông minh và hạ tầng kỹ thuật ngầm hóa, trả lại toàn bộ mặt đất thông thoáng cho cảnh quan cây xanh và các tiện ích cộng đồng.

An cư tại phường, giữ gìn sinh kế

Nỗi trăn trở lớn nhất của người dân trong mọi chiến dịch tái thiết đô thị luôn là nguy cơ phải di dời, đứt gãy sinh kế và mất đi tình làng nghĩa xóm lâu đời. Tại dự án Vĩnh Hưng, bài toán an cư đã có định hướng cụ thể khi 100% người dân thuộc diện ảnh hưởng được bố trí tái định cư ngay trên địa bàn phường, với quỹ đất lên tới gần 14,4 ha dành riêng để phát triển nhà ở tái định cư và nhà ở xã hội đồng bộ hạ tầng.

Cụ thể, chỉ có khoảng 7.250 hộ dân (tương ứng với khoảng 20.000 người dân) nằm trong diện bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong khi đó, toàn phường Vĩnh Hưng hiện có gần 80.000 dân và quy mô dân số dự kiến tương lai khoảng 186.896 người.

Diện tích công viên cây xanh, mặt nước và thể dục thể thao của phường Vĩnh Hưng dự kiến tăng từ 1,89 ha lên tới 42,5 ha ẢNH: PHỐI CẢNH MINH HỌA

Như vậy, người dân trong diện chịu ảnh hưởng có thể tiếp tục gắn bó với mảnh đất thân thuộc, con trẻ không phải chuyển trường, người cao tuổi giữ trọn nếp sống quen thuộc và các hộ kinh doanh cá thể có điều kiện duy trì kế sinh nhai trong không gian thương mại khang trang, hiện đại hơn. Cuộc sống của hàng chục ngàn người dân khác cũng sẽ có sự thay đổi tích cực, khi từ ngõ hẹp cho tới tuyến phố chính mở rộng, nâng cấp; hạ tầng xã hội và không gian xanh, vui chơi giải trí, thể thao tăng lên, giao thông hiện đại hơn, nút thắt hạ tầng dần được gỡ bỏ.

Chính sách an cư tại phường hướng tới mục tiêu cao nhất là ổn định cuộc sống lâu dài, tạo điều kiện để cư dân gắn bó bền chặt và trực tiếp thụ hưởng môi trường sống văn minh sau khi hoàn thành tái thiết.

Minh bạch để hiện thực hóa dự án tái thiết chưa từng có trong lịch sử

Với tổng mức đầu tư dự kiến gần 186.000 tỉ đồng, quy mô của cuộc tái thiết Vĩnh Hưng đòi hỏi năng lực tài chính, quản trị dự án và kinh nghiệm phát triển đô thị ở mức cao nhất. Việc định hướng giao dự án cho các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực vững mạnh và năng lực thực thi đã được kiểm chứng qua các công trình tầm cỡ chính là bảo chứng quan trọng để quy hoạch sớm bước ra đời thực, nâng tầm chất lượng sống cho cư dân hiện hữu.

Hiện nay, công tác lấy ý kiến đóng góp của cộng đồng dân cư đối với dự thảo Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đang được tổ chức công khai, kéo dài trong vòng 20 ngày và chính thức kết thúc vào 1.11.

Phường Vĩnh Hưng lấy ý kiến Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án cải tạo, chỉnh trang và tái thiết đô thị ẢNH: CỔNG TT P.VĨNH HƯNG

Ý kiến của người dân sẽ góp phần hoàn thiện bản quy hoạch, để khi tầm nhìn bài bản song hành cùng năng lực thực thi uy tín và sự đồng lòng của chính quyền, nhân dân, Vĩnh Hưng sẽ chuyển mình thành khu đô thị kiểu mẫu đáng sống, văn minh bên bờ sông Hồng.