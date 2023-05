Tài tử ‘A Tourist's Guide to Love’: Tôi yêu Việt Nam mãi mãi

Ben Feldman có nhiều trải nghiệm đáng nhớ khi quay phim A Tourist's Guide to Love ở Hà Nội

Ben Feldman đến Việt Nam vào mùa xuân 2022 để quay A Tourist's Guide to Love của Netflix. Tác phẩm xoay quanh hành trình chữa lành của Amanda Riley (Rachael Leigh Cook đóng) tại Việt Nam sau khi cô chia tay mối tình 5 năm. Không chỉ đến đây để chữa vết thương lòng, chuyến du lịch này còn là dịp Amanda tìm hiểu về một công ty du lịch Việt Nam mà công ty của cô ở Mỹ đang có kế hoạch mua lại. Tại mảnh đất hình chữ S, cô có dịp đặt chân đến những vùng đất nổi tiếng, khám phá những nét đẹp thiên nhiên, văn hóa, con người nơi đây với sự hỗ trợ của anh chàng hướng dẫn viên bản xứ Sinh (Scott Ly thủ vai). Hành trình này cũng khiến hai con người xa lạ nảy nở mối tình ngọt ngào.

Trong phim, Ben Feldman đóng vai John - bạn trai cũ của nữ chính. Hối hận về chuyện tình tan vỡ, anh đến Việt Nam để tìm Amanda, theo đuổi cô một lần nữa. Mới đây, nam diễn viên 43 tuổi đã kể lại những trải nghiệm đặc biệt của mình tại Việt Nam thông qua bài viết dài trên tạp chí The Hollywood Reporter (Mỹ).



Ben Feldman cùng Rachael Leigh Cook - Scott Ly trong cảnh quay ở Nhà hát Múa rối nước Thăng Long NETFLIX

Ben Feldman kể thời điểm anh cùng đoàn phim quay A Tourist's Guide to Love, Việt Nam vẫn còn đóng cửa với du khách phương Tây vì dịch Covid-19. Điều đó khiến hành trình của ngôi sao người Mỹ trở nên đặc biệt. “Đây là một dự án tâm huyết của Rachael Leigh Cook khi cô ấy làm nhà sản xuất và đóng vai chính. Rachael đã liên hệ với tôi, hỏi rằng liệu tôi có sẵn sàng đến Việt Nam không. Tôi đã nhận lời mà không hỏi thêm gì khác”, sao nam 8X nhớ lại. Tài tử ví bộ phim như bức thư tình gửi đến Việt Nam, anh phấn khích khi được làm việc với đội ngũ đa số là người Việt và ấn tượng vì họ là những cộng sự tuyệt vời.

Khác với nhiều nhân vật trong phim, các phân cảnh của Ben Feldman chỉ diễn ra ở Hà Nội. Trong quá trình quay phim, Ben Feldman ấn tượng với cảnh được thực hiện ở Nhà hát Múa rối nước Thăng Long. Nam diễn viên kinh ngạc khi được tiếp cận môn nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, chứng kiến những con rối được điều khiển đẹp mắt dưới nước. Ngày cuối cùng, đoàn phim ghi hình trong khuôn viên ở Văn Miếu. Anh nhanh chóng phải lòng thủ đô cổ kính và khen ngợi đây là thành phố đẹp đến khó tin với kiến trúc độc đáo, ẩm thực đáng kinh ngạc cùng nền văn hóa phong phú và sôi động.

Ben Feldman có dịp trải nghiệm văn hóa, ẩm thực Hà Nội trong quá trình đóng phim cùng Rachael Leigh Cook NEFLIX

Ben Feldman ở một khách sạn gần khu phố cổ, nơi anh có thể hòa mình vào nhịp sống đông đúc của người dân thủ đô với không gian hiện đại xen lẫn nét đẹp truyền thống. Nghệ sĩ Mỹ được một thành viên trong đoàn phim gửi danh sách những món ngon, địa điểm hấp dẫn và cố gắng khám phá tất cả trong thời gian lưu lại Hà thành. Nam diễn viên 43 tuổi có dịp lê la khắp thành phố, ngồi trên những chiếc ghế nhựa nhỏ xíu đặt ngay vỉa hè để thưởng thức những món ăn đường phố.

Feldman ngó lơ đồ ăn khách sạn để thưởng thức những món ngon địa phương. Anh mê mẩn cà phê dừa ở một tiệm đồ uống nổi tiếng, ghiền món chả cá thơm lừng và quen với việc thưởng thức phở vào mỗi buổi sáng. “Ở một thành phố nóng đến mức không thể tin được, việc thức dậy và ăn đồ nóng vào buổi sáng là điều điên rồ. Nhưng rồi sau đó tôi bắt đầu tưởng tượng những người phương Tây sẽ kỳ cục đến nhường nào khi ngồi quanh những đứa trẻ uống siro đá, ăn bánh ngọt cho bữa sáng”, anh kể.

Ben Feldman chụp lại những khung cảnh ấn tượng trong chuyến du lịch với vợ THE HOLLYWOOD REPORTER

Sau khi Ben Feldman hoàn thành quá trình quay phim, Michelle Mulitz - vợ anh, đã có mặt để cùng anh tận hưởng chuyến du lịch lãng mạn tại Việt Nam. Cặp đôi lưu lại một khu nghỉ dưỡng sang trọng tại Hội An. Họ ấn tượng với sự đón tiếp nồng hậu của những con người ở nơi đây và hết lời khen ngợi sự mến khách của người Việt. Anh giới thiệu: “Hội An là thành phố quyến rũ nhất hành tinh. Nơi đây có con sông nhỏ như kiểu Venice chảy qua. Vào ban đêm, khi mặt trời lặn, họ thắp sáng không gian bằng những chiếc đèn lồng xinh xắn, họ ước nguyện bằng những ngọn hoa đăng và thả chúng xuống nước. Đó cũng là nơi bạn có thể nhận được một chiếc váy hay bộ vest được đặt làm riêng chỉ trong vòng một ngày, điều mà chúng tôi đã trải nghiệm”.



Sau đó, vợ chồng Ben Feldman tiếp tục tận hưởng kỳ nghỉ ở một khách sạn sang trọng gần Vườn Quốc gia Núi Chúa (Ninh Thuận). “Mọi thứ đều hoàn hảo và tuyệt đẹp. Có những hồ bơi, bãi biển tuyệt vời, chúng tôi sẽ nhớ đến nơi đó đến hết đời”, anh cảm thán.

Vợ chồng Ben Feldman đi bộ, leo núi tại Vườn Quốc gia Núi Chúa khi nghỉ dưỡng ở Ninh Thuận THE HOLLYWOOD REPORTER

Ben Feldman thừa nhận như bao người Mỹ khác, anh biết về Việt Nam qua những bộ phim chiến tranh nên khi nhắc đến mảnh đất hình chữ S, tài tử chỉ tưởng tượng ra những bụi cây, rừng rậm. Nhưng chuyến đi lần này đã khiến sao nam thay đổi mọi suy nghĩ. “Những bãi biển ở đây thực sự không thể tin được và những bãi biển mà chúng tôi có dịp đặt chân đến thật tuyệt vời”, anh chia sẻ. Ngôi sao 8X kể thêm: “Trước khi tôi đến Việt Nam, tôi đã xem lại tập ở Hà Nội của Anthony Bourdain: Parts Unknown, tập mà Barack Obama đã tham gia cùng ông ấy. Anthony Bourdain đã có một đoạn độc thoại rất hay về Việt Nam, về cách mà Việt Nam "nắm lấy bạn và không để cho bạn rời đi". Và ông ấy đã đúng. Tôi sẽ yêu nơi này mãi mãi”.

Khép lại bài viết, Feldman bày tỏ: “Phải mất rất nhiều công sức để lên kế hoạch và hơn 20 giờ di chuyển đến Việt Nam. Tôi đã nghĩ mình thà về nhà và tự nhủ: ‘Chà, thật tuyệt. Tôi có thể gạch cái tên đó ra khỏi danh sách rồi'. Nhưng tôi không thể. Việt Nam vẫn nằm trong danh sách của tôi và vẫn luôn ở đó cho đến khi tôi qua đời”.

Ben Feldman chia sẻ khoảnh khắc được đón tiếp chu đáo tại khu nghỉ dưỡng ở Hội An. Nam diễn viên chia sẻ Việt Nam luôn nằm trong danh sách điểm đến yêu thích của mình THE HOLLYWOOD REPORTER

Ben Feldman sinh năm 1980 tại Mỹ, anh bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ 2003, từng biểu diễn trên sân khấu Broadway ở New York trước khi chuyển sang Los Angeles để theo đuổi sự nghiệp đóng phim. Tài tử 43 tuổi góp mặt trong nhiều bộ phim điện ảnh lẫn truyền hình: Superstore, The Perfect Man, Friday the 13th, Between Us, Living with Fran, CSI: Crime Scene Investigation, Silicon Valley… đồng thời làm việc với vai trò nhà sản xuất. Ben Feldman kết hôn với Michelle Mulitz hồi 2013 rồi lần lượt đón hai con chung: con trai Charlie (2017) và con gái Effie (2019).