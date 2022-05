Tài tử Benedict Cumberbatch: 'Doctor Strange 2' sẽ đen tối và đáng sợ nhất

Chỉ còn vài ngày nữa, bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness (tựa Việt: Phù thủy tối thượng trong Đa vũ trụ hỗn loạn) do Sam Raimi chỉ đạo sẽ "khai hỏa" tại các rạp, do đó, giới quan sát phòng vé cũng như khán giả khắp thế giới đang đổ dồn mọi sự chú ý cho dự án cũng như ngôi sao của phim, tài tử Benedict Cumberbatch. Trong cuộc trò chuyện trực tuyến với báo chí Hàn mà trang Korea Times đăng tải, nam diễn viên người Anh chia sẻ nhiều điểm nhìn thú vị về nhân vật mà anh hóa thân là Doctor Strange.

Tài tử 45 tuổi nói về sự thay đổi của hình tượng nhân vật, từ một siêu anh hùng đầy quyền năng đến một người sống vì những khát khao trần thế của mọi người xung quanh.

Đã 6 năm trôi qua kể từ khi Benedict Cumberbatch đóng Doctor Strange trong Doctor Strange (2016), sau đó xuất hiện trong nhiều bom tấn khác thuộc "vũ trụ điện ảnh Marvel" (MCU) như Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Endgame (2019) và Spider-Man: No Way Home(2021), anh nhận thấy rõ sự thay đổi của nhân vật trong dự án mới nhất.

Nam diễn viên từng được đề cử giải Oscar chia sẻ: "Trước phim Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange là toàn năng. Phù thủy này thấy những sai lầm của con người nhưng anh ta vẫn một mực kiểm soát tất cả. Nhiệm vụ của tôi là cân bằng lại hình tượng nhân vật và phô bày ra những bản thể khác nhau cũng của nhân vật này".





Bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness là dự án quan trọng của MCU. Siêu anh hùng Doctor Strange phải nhờ đến sự giúp đỡ của Scarlet Witch (Elizabeth Olsen đóng) để ngăn chặn các hiểm họa từ đa vũ trụ. Trong các chiều không gian được mở ra từ đa vũ trụ, siêu anh hùng áo choàng đỏ đối mặt với một trong những phiên bản đen tối của chính mình.

Anh nói tiếp: "Phim mở ra chương mới cho "vũ trụ phim Marvel". Chúng tôi đã thực hiện nhiều phim về đa vũ trụ và nhân vật của tôi là một cách để đào sâu vào thế giới đó. Đóng những phiên bản khác nhau của chính mình là một thử thách tuyệt vời". Đồng thời anh nói thêm: "Ý tưởng của phim ban đầu là một phim kinh dị theo kiểu Marvel. Đây là tác phẩm đen tối nhất và đáng sợ nhất".

Ngoài Benedict Cumberbatch và Elizabeth Olsen, phim còn quy tụ dàn diễn viên như Benedict Wong, Chiwetel Ejiofor, Xochitl Gomez... dự kiến ra mắt khán giả vào ngày 6.5 tới.