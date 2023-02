Tài tử 'Call me by your name' từng muốn tự tử vì bê bối tình dục

Armie Hammer thừa nhận sở thích bạo dâm của bản thân được hình thành từ quá khứ bị lạm dụng tình dục AFP

Hai năm kể từ khi vướng scandal, Armie Hammer đã phá vỡ sự im lặng thông qua cuộc phỏng vấn được Air Mail đăng tải vào cuối tuần qua. Tài tử phim Call me by your name đối mặt với quãng thời gian khó khăn khi bị lộ hàng loạt tin nhắn bệnh hoạn, bị nhiều phụ nữ tố bạo dâm, có sở thích tình dục kỳ quái, vướng cáo buộc cưỡng hiếp… Bê bối khiến sao nam Hollywood vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội. Trong lúc tồi tệ nhất, ông bố hai con từng có ý định tự tử: "Tôi cứ thế bước ra biển, bơi xa hết mức có thể và hy vọng rằng hoặc mình bị chết đuối, hoặc bị thuyền đâm, hoặc bị cá mập ăn thịt… Sau đó tôi nhận ra các con mình vẫn ở trên bờ và tôi không thể đối xử như thế với bọn trẻ".



Cũng trong cuộc phỏng vấn mới nhất, Armie Hammer tiết lộ bản thân đã bị một mục sư lạm dụng tình dục khi mới 13 tuổi. Ngôi sao này tin rằng những trải nghiệm tồi tệ đó đã tạo nên những suy nghĩ méo mó trong anh suốt những năm tháng sau này. "Tôi bất lực trong tình huống này… Tình dục đã tiến vào cuộc sống của tôi theo cách đáng sợ mà tôi không kiểm soát được. Sau đó, sở thích của tôi chuyển sang việc bản thân muốn kiểm soát mọi tình huống về mặt tình dục", nam diễn viên chia sẻ. Tài tử 37 tuổi cũng thừa nhận sở thích bạo dâm của mình bắt nguồn từ sự lạm dụng đó.

Ngôi sao 37 tuổi tiết lộ bản thân từng có lối sống tồi tệ, cực đoan AFP

Armie Hammer nói anh có quan hệ đồng thuận với những phụ nữ tố cáo mình. "Tôi ở bên những phụ nữ trẻ hơn mình, họ ở độ tuổi ngoài 20 còn tôi khi ấy ở độ tuổi 30. Thời điểm đó, tôi đã là một diễn viên thành công, họ rất vui khi được ở bên tôi và đồng ý với những điều mà họ sẽ không đồng ý nếu ở trong tình huống khác", ngôi sao sinh năm 1986 giải thích. Nam diễn viên phim On the Basis of Sex phủ nhận mọi hành vi sai trái về mặt hình sự và chỉ thừa nhận với trang tin rằng anh đã lạm dụng tình cảm những bạn tình cũ. Nghệ sĩ U.40 thừa nhận: "Tôi có một lối sống mãnh liệt và cực đoan. Tôi từng lôi kéo những phụ nữ ấy, cuốn họ vào cơn lốc của du lịch, tình dục, ma túy kèm theo những cảm xúc cuồng nhiệt. Và đến khi xong xuôi, tôi sẽ rời xa họ, chuyển sang đối tượng tiếp theo từ đó khiến họ cảm thấy bị bỏ rơi hoặc bị lợi dụng".

Armie Hammer bày tỏ thái độ hối lỗi: "Tôi ở đây để thừa nhận sai lầm của mình, chịu trách nhiệm về sự thật rằng tôi là một kẻ tồi tệ, ích kỷ và lợi dụng mọi người để khiến bản thân cảm thấy tốt hơn và đến khi đạt được mục đích, tôi đối xử với họ tệ hơn những gì họ xứng đáng". Ngôi sao Hollywood chia sẻ bản thân thấy ổn hơn ở hiện tại. "Bây giờ tôi là một người sống lành mạnh hơn, hạnh phúc hơn và cân bằng hơn. Tôi cố gắng đem lại cho các con những điều mà mình chưa bao giờ làm được trước đây. Tôi thực sự biết ơn cuộc sống, sự hồi phục của bản thân cũng như mọi thứ", diễn viên người Mỹ tâm sự. Sao phim The Lone Ranger giữ mối quan hệ tốt đẹp với vợ cũ, cam kết cùng nhau chăm sóc, nuôi dạy con cái và dành nhiều thời gian cho bọn trẻ.

Armie Hammer muốn sửa chữa lỗi lầm, tránh xa cuộc sống tồi tệ trước đây FilmMagic

Armie Hammer sinh năm 1986, anh bắt đầu con đường diễn xuất từ năm 2005 với những vai diễn khách mời rồi từng bước ghi dấu ấn trên màn ảnh qua các bộ phim: Billy: The Early Years, The Social Network, The Lone Ranger, On the Basis of Sex, Straight White Men… Đặc biệt, ngôi sao điển trai nổi tiếng vượt bậc trên màn ảnh quốc tế nhờ đóng chính trong bộ phim Call me by your name (2017) của đạo diễn Luca Guadagnino. Nam diễn viên từng trải qua cuộc hôn nhân kéo dài 10 năm với Elizabeth Chambers và có hai con chung trước khi ly hôn hồi 2020.

Tháng 1.2021, Armie Hammer gây xôn xao dư luận khi bị lộ hàng loạt tin nhắn bệnh hoạn, bị tình cũ tố bạo dâm, có những sở thích tình dục kỳ quái, vướng cáo buộc cưỡng dâm… Loạt ồn ào này làm sụp đổ hình tượng của tài tử bất chấp việc nhân vật chính liên tục phủ nhận. Bê bối tình dục khiến ngôi sao này bị loại khỏi hàng loạt dự án, trong đó có Shotgun Wedding (có Jennifer Lopez đóng chính), The Offer, Next Goal Wins. Thời gian qua, Armie Hammer chủ yếu sống ở đảo Cayman để tránh sự chú ý.